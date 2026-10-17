Új torpedója van Észak-Koreának

A KCNA sikeresnek nevezte a csütörtökön elvégzett tesztet, amely, mint kiemelte, jelentős lépést jelent az ország haditengerészeti fejlesztéseiben.
North Korea tests new AI-equipped torpedo, KCNA says https://t.co/iPW2sY2NUp— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 17, 2026
A tájékoztatás szerint a mesterséges intelligenciát a torpedó célfelismerési és irányítási funkcióihoz alkalmazták.
Észak-Korea a legújabb fegyverkísérletet a két Korea közötti feszültség mélyülése közepette hajtotta végre.
A múlt héten Dél-Korea végrehajtotta az első saját gyártású hiperszonikus siklójárművének (HGV) tesztrepülését, amelyet I Dzsemjong államfő is megtekintett.
Szeptemberben Kim Dzsongun észak-koreai vezető bejelentette, hogy Phenjan nukleáris erővé fejlesztené haditengerészetét.