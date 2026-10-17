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A KCNA észak-koreai állami hírügynökség képén a kétnapos állami látogatáson Észak-Koreában tartózkodó Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt fõtitkára tiszteletére rendezett fogadási ünnepség Phenjanban 2026. június 8-án.
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Új torpedója van Észak-Koreának

Infostart / MTI

Új típusú, a mesterséges intelligenciát használó, nagy sebességű, precíziós irányítású torpedórendszerrel hajtott végre víz alatti kísérletet Észak-Korea - jelentette a KCNA állami hírügynökség.

A KCNA sikeresnek nevezte a csütörtökön elvégzett tesztet, amely, mint kiemelte, jelentős lépést jelent az ország haditengerészeti fejlesztéseiben.

A tájékoztatás szerint a mesterséges intelligenciát a torpedó célfelismerési és irányítási funkcióihoz alkalmazták.

Észak-Korea a legújabb fegyverkísérletet a két Korea közötti feszültség mélyülése közepette hajtotta végre.

A múlt héten Dél-Korea végrehajtotta az első saját gyártású hiperszonikus siklójárművének (HGV) tesztrepülését, amelyet I Dzsemjong államfő is megtekintett.

Szeptemberben Kim Dzsongun észak-koreai vezető bejelentette, hogy Phenjan nukleáris erővé fejlesztené haditengerészetét.

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