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Nyitókép: Yury Karamanenko/Getty Images

Putyinnal egyeztetett a pápa, és konkrét kéréssel fordult az orosz elnökhöz

Infostart / MTI

Az ukrajnai helyzetről tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és XIV. Leó pápa – közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata.

A moszkvai tájékoztatás szerint az orosz elnök köszönetet mondott a katolikus egyházfőnek, amiért kész hozzájárulni a konfliktus rendezéséhez, valamint a humanitárius területen tett erőfeszítéseiért. Mivel a pápa aggodalmát fejezte ki a Herszon megyei Aleski (ukránul: Oleski) város polgári lakosságának sorsa miatt, „kimerítő magyarázat hangzott el a kijevi rezsim felelősségéről az ott kialakult bonyolult humanitárius helyzetért”.

„Egyetértettek a Vatikán azon törekvésével, hogy elő kell segíteni a város lakossága biztonságának megteremtését és a létfontosságú segélyek célba juttatását. Megállapodás született az ezzel kapcsolatos együttműködésről” – hangzott a közlemény.

A beszélgetés során Putyin kiemelte az orosz–vatikáni együttműködés fontosságát a feleket egyesítő szellemi és erkölcsi értékek előmozdítása, valamint a keresztények és a keresztény szent helyek védelme terén a világ különböző régióiban. Az elnök gyors felépülést kívánt a pápának a műtétje után. A Kreml szerint a párbeszéd „konstruktív és a kölcsönös tiszteleten alapuló hangnemben” folyt.

Vatikán

A Vatikán tájékoztatása szerint XIV. Leó pápa aggasztónak nevezte az ukrajnai Herszon megye Oleski településén kialakult humanitárius helyzetet, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel telefonon beszélt.

Az egyházfő arra kérte az Oroszországi Föderáció elnökét, hogy tartsanak tűzszünetet az élelmiszer- és egészségügyi segélyek célba juttatása, valamint a „polgári lakosság önkéntes és biztonságos evakuálása” érdekében Oleskinél.

A pápa hangsúlyozta a Szentszék elkötelezettségét a párbeszéd és a béke mellett.

Oleski a Dnyeper folyó keleti partján, Herszon megye orosz ellenőrzés alá vont részén található, átellenben az ukrán ellenőrzés alatt álló Herszon várossal.

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Kezdőlap    Külföld    Putyinnal egyeztetett a pápa, és konkrét kéréssel fordult az orosz elnökhöz

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