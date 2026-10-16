„Kemény és érzelmes vita” Brüsszelben – Magyar Péter már állást foglalt

Magyar Péter a kétnapos uniós csúcstalálkozó zárónapjának migrációs vitájával kapcsolatban osztott meg bejegyzést a közösségi oldalán, és ebben közölte, hogy „kemény és érzelmes vita folyik még péntek este is” a 27 európai tagállam vezetője között az illegális migráció elleni küzdelemről.

Kiemelte: noha a szigorú, határozott és hatékony határvédelem és az illegális migránsok azonnali visszaküldése a követendő példa az európai országok többségében, mégsem mindegyikben.

„Magyarország képviseletében a legszigorúbb lengyel–olasz–dán javaslatot támogatom, és közösen próbáljuk meggyőzni a néhány ellenálló tagállamot” – fogalmazott.

A kormányfő megosztotta azt is, hogy az uniós csúcs második napjának kilencedik órájában „lázasan, kissé fáradtan, de eltökélten, az ülésteremben kávézva” képviseli a magyar érdekeket, hiszen – mint hozzátette – „fontos ügyben tárgyalunk”.