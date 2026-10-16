Közeledik egymáshoz Ukrajna és Magyarország Volodimir Zelenszkij szerint

„Nagyon jó találkozónk volt, és számos kérdést megvitattunk” – mondta sajtótájékoztatóján az ukrán államfő. Hozzátette: hogy a tárgyalásokon a kétoldalú kapcsolatok, a gazdasági együttműködés és a logisztika kérdései is napirendre kerültek.

Arra az újságírói kérdésre, hogy új fejezet kezdődött-e a magyar-ukrán kapcsolatokban, illetve várható-e kölcsönös miniszterelnöki vagy elnöki látogatás, Zelenszkij úgy válaszolt: nem az a fontos, hogy ki látogat el először a másik országba, hanem az, hogy a két fél közeledik egymáshoz. Ez mindkét nemzet és mindkét nép számára nagyon fontos – hangsúlyozta.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Magyarországnak azért, hogy támogatta két uniós csatlakozási tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Hozzátette, hogy az ukrán parlament és a kormány képviselői dolgoztak a Magyarország által különösen fontosnak tartott jogszabályokon és intézkedéseken.

Azzal kapcsolatban, hogy ellátogatna-e Budapestre, Zelenszkij kijelentette: „Nem vagyok ellene.”