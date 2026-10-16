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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Magyar Péter miniszterelnök üdvözli egymást az EU-tagországok kétnapos csúcstalálkozójának második napi ülése kezdetén Brüsszelben 2026. október 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Volodimir Zelenszkij meghívást kapott az 1956-os budapesti megemlékezésre

Infostart / MTI

Meghívást kapott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartandó budapesti megemlékezésre – mondta el az ukrán elnök helyettes kabinetfőnöke, Ihor Zsovkva pénteken az Euronews brüsszeli hírcsatornának adott exkluzív interjúban.

Volodimir Zelenszkij a jövő héten várhatóan ellátogat Budapestre, miután meghívást kapott az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójára rendezett eseményekre – fogalmazott Zsovkva.

A hírportál azt írta, hogy Kijev lehetőségként tekint a rendezvényre, hogy a friss diplomáciai nyitást kézzelfogható előrelépéssé alakítsa a két szomszédos ország között.

Nagyon bizakodóak vagyunk – mondta nyilatkozatában Zsovkva, és hozzátette, hogy Kijev hálás Magyarország támogatásáért, amellyel segítette Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak előrehaladását.

Jelezte azt is, hogy Zelenszkij kész lenne vendégül látni Magyar Péter miniszterelnököt az ukrán fővárosban. „Kijevben mindig szívesen látott vendég, és egy ilyen találkozót nagyon szívesen fogadnánk az ukrán fővárosban” – mondta Zsovkva.

Hozzátette, hogy más ukrajnai helyszínek is szóba jöhetnek.

Magyar Péter és Zelenszkij pénteken Brüsszelben tart megbeszélést.

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Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij meghívást kapott az 1956-os budapesti megemlékezésre

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