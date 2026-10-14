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A ChatGPT interfésze.
Nyitókép: Unsplash.com

Nemzetbiztonsági ügy az OpenAI-nál

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Őrizetbe vették, majd kedden bíróság elé állították az OpenAI egyik alkalmazottját, akit azzal vádolnak, hogy lehallgatókészüléket rejtett el a cég vezetőségének tárgyalójában.

A Washington Post beszámolója szerint a 35 éves szaúdi állampolgár, Abdulrahman Alfozan tavaly július óta dolgozott a ChatGPT-t fejlesztő vállalatnál. Az OpenAI közlése szerint szeptember 30-án, egy biztonsági ellenőrzés során találták meg a hangrögzítő eszközt. A cég állítása szerint bizonyítékuk van arra is, hogy a férfi további készülékeket akart elhelyezni az irodákban – idézi a Telex.

A biztonsági kamerák felvételei alapján Alfozan többször megfordult a tárgyaló közelében, október 5-én pedig be is ment a helyiségbe. Egy felvételen az látható, amint a televízió mögé kukucskál. Még aznap átkutatták a táskáját, amelyben egy második rögzítőeszközt is találtak. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint négy nappal később vették őrizetbe.

A vád szerint Alfozan a ChatGPT-től is információkat kért az OpenAI tárgyalótermeiről, többek között arról, hol találkoznak a vállalat képviselői a külső partnerekkel. A büntetőfeljelentés szerint a lehallgatókészüléket egy olyan teremben találták meg, amelyet a cég vezetői számára tartottak fenn, és kormánytisztviselőkkel, illetve üzleti vezetőkkel folytatott megbeszélésekre használtak.

Az amerikai igazságügyi minisztérium nem közölt információt a feltételezett indítékról, a letartóztatást azonban nemzetbiztonsági szempontból fontos lépésnek nevezte.

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