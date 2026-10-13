Az orosz árnyékflotta egyik tankerét tartóztatta fel a francia haditengerészet

A francia haditengerészet feltartóztatott egy orosz árnyékflottához köthető olajszállító tankert az Indiai-óceánon – írta a Le Figaro.

„Ma reggel, Réuniontól több mint 450 tengeri mérföldre délre a francia haditengerészet feltartóztatta a DF Peak nevű olajszállító tankert” – írta Macron az X-en. Bejegyzéséhez egy rövid videót is mellékelt a műveletről, és hangsúlyozta: „Franciaország eltökélt az árnyékflotta elleni küzdelemben.” Az árnyékflotta elnevezés azokra a hajókra utal, amelyeket Oroszország a nyugati embargók és szankciók megkerülésére használ – számolt be róla a Telex.

A Réunion szigetén illetékes prefektúra közleménye szerint az akciót az ENSZ tengerjogi egyezményének 110. cikke alapján hajtották végre, amely lehetővé teszi a hajó állampolgárságának, illetve lobogója jogszerűségének ellenőrzését. A művelet elsődleges célja az volt, hogy megállapítsák a hajó nemzetiségét. A benini zászló alatt közlekedő DF Peak szerepel az Európai Unió szankciós listáján. A hajót már 2024. június 25. óta az orosz árnyékflottához tartozónak gyanítják, akkor még Kaliningrad néven közlekedett.

La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde. Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants. Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026

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