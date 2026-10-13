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Az orosz bejegyzésû Anatolij Kolodkin olajszállító tartályhajó a kubai Matanzas kikötõjében, az elõtérben riporterek 2026. március 31-én. A hajó humanitárius segélyként 100 ezer tonna nyersolajat szállított a karibi szigetországba.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE

Az orosz árnyékflotta egyik tankerét tartóztatta fel a francia haditengerészet

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A haditengerészet Réunion szigetétől több mint 800 kilométerre délre lépett közbe, és ellenőrzése alá vonta a DF Peak nevű olajszállító hajót, amelyet illegális üzemanyag-szállítással gyanúsítanak.

A francia haditengerészet feltartóztatott egy orosz árnyékflottához köthető olajszállító tankert az Indiai-óceánon – írta a Le Figaro.

„Ma reggel, Réuniontól több mint 450 tengeri mérföldre délre a francia haditengerészet feltartóztatta a DF Peak nevű olajszállító tankert” – írta Macron az X-en. Bejegyzéséhez egy rövid videót is mellékelt a műveletről, és hangsúlyozta: „Franciaország eltökélt az árnyékflotta elleni küzdelemben.” Az árnyékflotta elnevezés azokra a hajókra utal, amelyeket Oroszország a nyugati embargók és szankciók megkerülésére használ – számolt be róla a Telex.

A Réunion szigetén illetékes prefektúra közleménye szerint az akciót az ENSZ tengerjogi egyezményének 110. cikke alapján hajtották végre, amely lehetővé teszi a hajó állampolgárságának, illetve lobogója jogszerűségének ellenőrzését. A művelet elsődleges célja az volt, hogy megállapítsák a hajó nemzetiségét. A benini zászló alatt közlekedő DF Peak szerepel az Európai Unió szankciós listáján. A hajót már 2024. június 25. óta az orosz árnyékflottához tartozónak gyanítják, akkor még Kaliningrad néven közlekedett.

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