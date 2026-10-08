Az IMF vezetője szerint több kockázat is leselkedik a globális gazdaságra

Kristalina Georgieva egy szingapúri fórumon szólalt föl röviddel azelőtt, hogy a jövő héten rendezik Bangkokban az IMF és a Világbank éves találkozóját.

Az IMF irányítója szerint a globális gazdaságot két ellentétes erő befolyásolja: az energiaszektort érő kínálatvezérelt sokkhatás, valamint a mesterséges intelligencia fejlődése által vezérelt gazdasági keresletnövekedés, ami szintén erősíti az inflációt. E két tényező együttes hatása azonban országonként jelentősen eltér - jegyezte meg.

Konkrét számok ismertetése nélkül Kristalina Georgieva azt mondta, hogy a világgazdaság várható alakulásával kapcsolatos jövő héten nyilvánosságra kerülő adatok azt jelzik majd, hogy különösen a háború sújtotta országok gazdasági kilátásai romlanak. Ilyen például Ukrajna, ahol jelentős károk keletkeztek a polgári és gazdasági infrastruktúrában, valamint az iráni csapások és a jelentősen visszaesett energiaexport által sújtott Perzsa-öböl menti országok.

Kristalina Georgieva szerint egyes országokban a gazdasági növekedést valószínűleg a mesterséges intelligencia hajtja majd. Úgy vélte, hogy a mesterséges intelligenciába történő globális beruházások GDP-arányosan elérik, sőt valószínűleg meg is haladják a vasútba, az energiahálózatokba vagy a telekommunikációs infrastruktúrákba történő beruházásokat.

Az IMF vezetője szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megnövekedett kereslet támogatja a beruházásokat, különösen olyan országokban, mint az Egyesült Államok, Kína és India. Hozzátette, az IMF kutatása szerint a megfelelően alkalmazott mesterséges intelligencia évi fél százalékponttal növelheti a világgazdasági növekedést.

Kristalina Georgieva szerint az olajárak hordónként 100 dollár körül maradnak. Mint mondta, a magas energiaárak felfelé hajtják az inflációt, a kamatlábakat és az államkötvények hozamát. Ez pedig a költségvetési hiányok emelkedését, az államadósság és annak szolgáltatási költségeinek növekedését okozza.

Júliusban az IMF azt jósolta, hogy a globális gazdaság 3 százalékkal nő idén és 3,4 százalékkal jövőre.