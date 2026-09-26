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Nyitókép: MTI/AP/Olivier Matthys

Ismét árulkodott egy applikáció, megint a hadsereg itta meg a levét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több ezer belga katona személyazonossága és mozgása válhatott beazonosíthatóvá a Strava sportalkalmazáson keresztül, miután katonák éveken át rögzítették edzéseiket belga és NATO-létesítmények területén – írta a Brussels Times hírportál.

A hírportál szerint 2014 óta mintegy négyezer katona rögzített sporttevékenységet szigorúan őrzött katonai létesítmények területén.

Ezen helyszínek közé tartozik a belga védelmi minisztérium brüsszeli központja, a kleine-brogeli és a florennes-i légibázis, a zeebrugge-i haditengerészeti támaszpont, valamint a NATO brüsszeli székháza és az észak-atlanti szövetség európai erőinek Monsban található főparancsnoksága (SHAPE).

Az azonosított katonák mintegy kétharmadának nyilvános Strava-profilja volt. Ezekből más felhasználók hozzáférhetnek egyebek mellett az érintettek vezeték- és keresztnevéhez, profilképéhez és bemutatkozásához.

Sok esetben a lakóhely, az állampolgárság és a követők száma is látható.

Az amerikai alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára sporttevékenységeik rögzítését és földrajzi helyzetük megjelölését. Az alkalmazás úgynevezett „útvonalszegmenseket” is létrehoz, amelyeken a felhasználók rangsorolják teljesítményüket.

Ilyen szegmensek a belga hadsereg és a NATO egyes védett létesítményeinek területén is megtalálhatók.

A belga védelmi minisztérium 2018-ban szigorította a katonák személyes okostelefonjainak használatára vonatkozó szabályokat.

A Strava használata korábban más országok, köztük az Egyesült Államok és Izrael katonáinak esetében is biztonsági aggályokat vetett fel.

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