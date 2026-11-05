Újabb különleges óriásjárművet kapott Budapest – képek

A csaknem 56 méter hosszú, kilenc modulos jármű az 1-es villamos vonalán állhat majd forgalomba, ahol nagy befogadóképességével segíti a jelentős forgalmú vonal utazási igényeinek kiszolgálását. A hosszú szerelvényekből összesen öt érkezik Budapestre, a második jármű megérkezését hamarosan a harmadik követi – olvasható a BKK oldalán.

Az elsőként Budapestre érkezett új, hosszú CAF-villamos már sikeresen teljesítette a szükséges próbafutásokat. A jármű a műszaki vizsgálatok és az engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állhat majd forgalomba. A második szerelvény esetében szintén összetett műszaki és engedélyezési folyamat előzi meg az utasforgalmi közlekedés megkezdését: a jármű csak a szükséges hatósági vizsgák és engedélyezési eljárások sikeres teljesítése után szállíthat utasokat az 1-es villamos vonalán.

A villamosokat a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben többnapos szemlén ellenőrizték. Megvizsgálták többek között a járművek műszaki kialakítását, a beépített berendezéseket, a kábelezést és csatlakozásokat, valamint az utasteret és a vezetőfülkét. Az ellenőrzés során azt is vizsgálták, hogy az elkészült járművek megfelelnek-e a műszaki, minőségi és szerződéses követelményeknek – írják.

A villamosok főbb műszaki jellemzői:

csaknem 56 méter hosszú, kilenc modulos járművek;

345 utas szállítására alkalmasak, ebből 81 ülőhely áll rendelkezésre;

teljes hosszában alacsonypadlósak, így az utastér akadálymentesen bejárható;

egyterű és légkondicionált utastérrel rendelkeznek;

fékezéskor a keletkező energia visszatáplálható a felsővezeték-hálózatba;

a korábbi CAF-okhoz képest több ponton továbbfejlesztett kialakításúak, többek között a karosszéria, az ajtók és a belső burkolatok tekintetében.

Az új járművek a Budapesten már 2016 óta közlekedő hosszú CAF-ok továbbfejlesztett változatai. Az akkori beszerzés keretében 12, majd később 5 darab kilencmodulos CAF Urbos 3 érkezett a fővárosba, amelyek azóta is az 1-es villamos vonalán közlekednek. A jelenlegi beszerzés keretében érkező öt hosszú CAF ezekhez csatlakozik majd.