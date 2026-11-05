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2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
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Major Veronika sportlövő, miután átvette új bronzérmét a tavalyi párizsi olimpián nyert érme kicserélése alkalmából rendezett ünnepségen a MOB székházában 2025. július 9-én. Major Veronikának, Muhari Eszter párbajtőrözőnek és Fojt Sára kajakosnak a helyszínen kapott medáljainak állaga ugyanis megromlott, ezért azok cserére szorultak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megvan az első magyar kvóta a következő olimpiára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Major Veronika bronzérmet nyert és ezzel kvótát szerzett a Los Angeles-i olimpiára a nők légpisztolyos versenyében csütörtökön a dohai sportlövő-világbajnokságon.

A keszthelyiek sportpisztolyban olimpiai bronzérmes klasszisa egészen kiváló formát mutatott a 10 méteres szám délelőtti alapversenyében, amelyet 582 körös eredménnyel a negyedik helyen zárt, így magabiztosan jutott döntőbe.

Majornak ismerős lehetett a közeg, amikor belépett a döntős terembe, ugyanis bő két éve Párizsban is egyedüli európaiként kellett felvennie a versenyt ázsiai riválisokkal a légpisztoly fináléjában. A 29 éves sportlövő mellett két-két kínai és indiai, valamint egy-egy iráni, szingapúri és hongkongi sportoló volt érdekelt az érem és kvótacsatában.

A vb-n minden ötkarikás számban három Los Angeles-i helyet osztanak ki, viszont nemzetenként számonként csak egyet lehet szerezni, így előzetesen komoly reményekre adott okot, hogy kínai és indiai lövőből is egyaránt kettő volt a mezőnyben.

A légfegyveres számok döntős lebonyolítási rendje szerint két ötös sorozattal kezdődött a finálé, majd két-két lövéses szériák jöttek, melyek végén mindig kiesett az éppen leghátul álló.

Major a párizsi olimpián ebben a számban a döntőben nem tudta kihozni magából a legjobbat, ezúttal viszont az elejétől kifogástalanul versenyzett. Az első öt lövést 50,1 körrel zárta, amivel a harmadik helyen állt, majd a következő ötöst 51,6 körrel fejezte be és 101,8 körrel a második helyről várta a kieséses szakaszt. Az olimpiai kvóta megszerzése ezen a ponton már szinte bizonyosnak tűnt, ugyanis a hongkongi Sing Ho Csing és a szingapúri Teh Hsziu Ji ekkor már óriási hátrányban volt mindenkivel szemben.

Következett az első két lövéses szakasz és Major tartotta kiváló formáját, 10,8 és 10,7 körös lövéseket mutatott be és az első helyre ugrott (123,3 kör). Ekkor kiesett a hongkongi pisztolyos, majd újabb két lövés után a szingapúri is, így ekkor Major Veronika már megszerezte Magyarország első kvótáját a Los Angeles-i játékokra.

Győrik Csaba tanítványa a második kétlövéses szakaszt 19,6 körrel zárta és a második helyre került (142,9 kör), majd a 15. lövése 10,2 kör lett, a 16. viszont csak 8,7. Ekkor a harmadik helyre csúszott (161,8 kör), de a folytatásra megrázta magát és erős lövésekkel (10,2 és 10,5 kör) tartotta dobogós helyét (182,5 kör). Ekkor még az aranyérem megszerzése sem tűnt lehetetlennek a számára, főleg amikor a 19. lövése 10,5 kör lett, a huszadik viszont nem sikerült jól (8,9 kör), így az előtte álló kínai lövőktől kissé leszakadt, ugyanakkor az iráni - szintén kvótát szerző - Hanijeh Rosztamijant maga mögött tartotta és bebiztosította érmét.

Major Veronika végül 9,7 és 10,5 körös lövésekkel búcsúzott a finálétól, amelyben 222,1 körös eredménnyel szerezte meg a harmadik helyet. Ezzel nem csupán az első magyar Los Angeles-i kvótát kaparintotta meg, hanem a magyar küldöttség első érmét gyűjtötte be Dohában, egyúttal karrierje első felnőtt világbajnoki dobogós helyét olimpiai versenyszámban.

Az aranyérmet a kínai Csiang Zsan-hszin nyerte honfitársa, Jao Csian-hszün előtt.

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Kezdőlap    Sport    Megvan az első magyar kvóta a következő olimpiára

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