Schmidt Mária: szégyen és gyalázat, ami történt

A történész szerint a kormány mindenféle magyarázat és történelmi kontextus nélkül tette közzé az állambiztonsági múlt szereplőinek adatait, ráadásul az adatbázisba tévedésből megfigyelt személyek nevei is bekerültek. Schmidt úgy véli, a történtekért nem elegendő bocsánatot kérni, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Schmidt Mária a Facebook-oldalán közzétett, Napi Mari című bejegyzésében élesen bírálta a Tisza-kormányt, amiért mindenféle értelmezés és történelmi kontextus nélkül hozta nyilvánosságra az állambiztonsági múlt szereplőinek adatait.

A bírálat közvetlen előzménye Cseh Gergő Bendegúznak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatójának ATV-ben tett nyilatkozata volt. A levéltár vezetője elismerte, hogy hiba történt az adatbázis összeállításakor. Többek között Lezsák Sándor neve hálózati személyként jelent meg a nyitottaktak.hu adatbázisában, miközben ő megfigyelt volt, az az valójában áldozat. Mások neve mellet is téves adatok szerepelnek.

Schmidt Mária külön kiemelte Lezsák Sándor esetét, és arra figyelmeztetett, hogy egyelőre azt sem tudni, hány további, egykor megfigyelt személy neve kerülhetett tévedésből az adatbázisba. A történész „szégyennek és gyalázatnak” nevezte a történteket.

Felháborítónak tartja azt is, hogy Cseh Gergő Bendegúz október 23-án éppen az ügynökakták nyilvánosságra hozatalában vállalt szerepéért is állami kitüntetésben részesült. Az ÁBTL főigazgatója a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át.

„Hat hónap kormányzás után azt láthatjuk, hogy minden, amihez Magyar Péter, Tarr Zoltán és a többi meg nem értett zseni hozzányúl, abból nem marad más, csak romhalmaz és egy egyre inkább megosztott társadalom” – írta.

Bejegyzése végén Schmidt a politikai felelősség kérdését is felvetette: ki kér bocsánatot a történtekért, és ki lesz hajlandó lemondani? Szerinte azonban a botránynak a politikai következményeken túlmutató, súlyos társadalmi hatásai is lehetnek.