Kinevezte Magyarország új apostoli nunciusát a pápa

Azt írták: Franco Coppola 1957. március 31-én született az olaszországi Maglie városában, Lecce tartományban. 1981. szeptember 12-én szentelték pappá az Otrantói Főegyházmegye szolgálatára. Rómában folytatott tanulmányokat, ahol a Pápai Egyházi Akadémia növendékeként diplomáciai képzésben részesült és kánonjogból doktori fokozatot szerzett. 1993. július 1-jén lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába.

Előbb a libanoni (1993-1994), majd a burundi (1995-1997) és a kolumbiai (1997-1999) apostoli nunciatúrán teljesített szolgálatot. 2000 és 2002 között a lengyelországi apostoli nunciatúra tanácsosa volt. 2002 februárjától 2009 szeptemberéig a Szentszék Államtitkárságán az államközi kapcsolatok szekciójában dolgozott.

XVI. Benedek pápa 2009. július 16-án Burundi apostoli nunciusává és Vinda címzetes érsekévé nevezte ki. XVI. Benedek pápa 2009. szeptember 12-én szentelte püspökké a Szent Péter-bazilikában – olvasható a közleményben.

Michael Wallace Banach érsek, Magyarország korábbi apostoli nunciusa májusban távozott, négy év magyarországi szolgálat után.