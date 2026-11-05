ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.72
usd:
323.2
bux:
147828.73
2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a jegybank épületében 2020. április 16-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Matolcsy György letartóztatásban marad

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Letartóztatásban marad Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, miután a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú nyomozási bírói döntést – tudatta a törvényszék sajtóosztálya.

A másodfokú bíróság kiemelte, hogy „az eljárás jelenlegi szakaszában szükséges a gyanúsítottak teljes izolációja” – áll a közleményben.

A Budai Központi Kerületi Bíróság október 23-án rendelte el elsőfokon a jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és más bűncselekményekkel gyanúsított egykori jegybankelnöknek, az első és a második Orbán-kormány gazdasági miniszterének és két társának letartóztatását egy hónapra szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának lehetősége és bűnismétlés veszélye miatt.

A kényszerintézkedések ügye védői fellebbezések nyomán másodfokon a törvényszék elé került, amely megállapította, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúját minden gyanúsított esetében kellően alátámasztják a feljelentések és mellékleteik, az okirati bizonyítékok, a tanúvallomások, a hangfelvételek és azok leiratai, valamint az okiratok keletkezésével és visszadátumozásával kapcsolatos informatikai adatok.

A törvényszék egyetértett az elsőfokú döntéssel abban is, hogy a gyanúsítottak elérhetetlenné válásának veszélyét egyrészről megalapozza a terhükre rótt bűncselekmények büntetési tétele, másrészről nemzetközi mozgási lehetőségük és kiemelkedően jó egzisztenciális helyzetük. Ezt erősíti továbbá a gyanú szerinti elkövetői kör tagjai között fennálló szoros családi, gazdasági és személyes kapcsolat és az, hogy a gyanú szerint szintén az elkövetői körhöz tartozó két személy külföldön, ismeretlen helyen van.

A törvényszék szerint a bizonyítás befolyásolásának veszélyét is konkrét adatok támasztják alá. A nyomozás jelenlegi szakaszában nagy mennyiségű lefoglalt elektronikus adat és irat elemzése, illetve további személyek azonosítása, kihallgatása folyik.

A bizonyítás jogellenes befolyásolásának reális és közeli veszélyét valószínűsíti a gyanúsítottak közötti szoros kapcsolatrendszer és egyes elkövetőtársak elérhetetlensége, továbbá, hogy az egyik gyanúsított érdekkörében a büntetőeljárással összefüggő iratokat találtak, valamint felmerültek a bizonyítékok megsemmisítésére utaló körülmények is.

A bűnismétlés nem kizárólag a már megkezdett konkrét bűncselekmény folytatásának veszélyére vonatkozik, hanem újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésének a reális veszélyét is jelenti. Jelenleg megalapozza a bűnismétlés veszélyét a gyanú szerinti cselekmények szervezett, több személy együttműködésére épülő jellege, a hosszabb idő alatt kialakult gazdasági és személyes kapcsolatrendszer, valamint Matolcsy Györgynek a bizonyítékok alapján valószínűsíthető informális irányító szerepe.

A másodfokú bíróság kiemelte, hogy „az elsőfokú bíróság alaposan megvizsgálta enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásának a lehetőségét, azonban a bizonyítás veszélyeztetésének kockázata - különösen a még elemzés alatt álló adatok, az eljárásba be nem vont személyek és a kapcsolatrendszer miatt - olyan közeli és reális, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában szükséges a gyanúsítottak teljes izolációja”.

Az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elektronikus nyomkövető alkalmazásával elsősorban a fizikai mozgás ellenőrzésére alkalmas, ezért önmagában nem akadálya a közvetett kommunikációnak, az elektronikus kapcsolattartásnak vagy a bizonyítás másokon keresztül történő befolyásolásának, ezért a kapcsolattartási tilalom sem elég, amikor az eljárásban érintett vagy érintetté váló személyek köre még nem teljesen ismert.

Az óvadék pedig alapvetően a kényszerintézkedéshez kapcsolódó magatartási szabályok betartását és a gyanúsított jelenlétének biztosítását erősítő garancia. Önmagában szintén alkalmatlan a bizonyítás veszélyeztetésének vagy a bűnismétlésnek a megakadályozására. Ha a három különös indok együtt indokolja a kényszerintézkedés elrendelését, és ezek közül kiemelkedő súlyú a bizonyítás befolyásolásának veszélye, akkor az óvadék összege önmagában nem teszi szükségtelenné a letartóztatást, és nem mérsékli megfelelő mértékben a fennálló kockázatokat – közölte a Fővárosi Törvényszék csütörtökön.

Korábban, az elsőfokú döntés kapcsán a törvényszék azt is közölte: a bíróság szintén harminc napra letartóztatta a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőt, illetve az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Valkó Mihályt és Sándor Tamást. A volt jegybankelnök és két társa akkor nem tett vallomást.

A gyanúsítottak a nyomozóhatóság előtt egyelőre még ismeretlen vagyonnal rendelkezhetnek – akár külföldön is – , ami az elrejtőzést megkönnyítheti számukra. Ezt segítheti továbbá az eljárásban érintett két külföldön tartózkodó személy is – közölte akkor a bíróság.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) által közölt gyanú szerint Matolcsy György irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány.

Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28. napján, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, amelynek valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír. Mindezt azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzési céllal befektetéseket végezhessenek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Matolcsy György letartóztatásban marad

fővárosi törvényszék

matolcsy györgy

letartóztatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ügynökakták: a szakértő óvatosságra kér, és egy másik, ezer konkrét sztorit kibontó weboldalra is felhívta a figyelmet

Ügynökakták: a szakértő óvatosságra kér, és egy másik, ezer konkrét sztorit kibontó weboldalra is felhívta a figyelmet
36 évvel az 1990-es rendszerváltás után megnyíltak az úgynevezett ügynökakták. De valójában mi lett most hozzáférhető, és mi az, ami továbbra is rejtve marad? Többek között erről beszélt az InfoRádióban Tabajdi Gábor történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és az 1956-os Intézet Alapítvány kutatója, aki szerint a nyilvántartásban lévők egy része olyan, akit nem sikerült beszervezni, de sok olyan is van, akinek a jelentései súlyos következményekkel jártak. A mintegy 150-160 ezer beszervezettből most 60 ezer név került nyilvánosságra.
 

Bóka János: tegyék elérhetetlenné a nyitottaktak.hu oldalt

Ügynökakták: a legrosszabb forgatókönyv kezd megvalósulni a szociológus szerint

Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

Ügynökakták: Lezsák Sándor megfigyelt volt és nem ügynök, elnézést kér a levéltár

Europion: az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát a többség támogatja, de csak kevesen értik, mit is tartalmaznak

Surányi György: megpróbáltak beszervezni, de ellenálltam

Ügynökakták: sorra reagálnak az érintett ismert emberek

Ügynökakták – Magyar Péter odaszúrt az egykori elitnek

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.05. csütörtök, 18:00
Sári Zsolt
a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Amerika választ: az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról döntenek az Egyesült Államok választópolgárai, miközben a szenátori mandátumok mintegy harmada szerepel a szavazólapokon. Úgy tűnik, egyáltalán nem hazudtak a felmérések, amikor valóságos kék hullámot jeleztek előre: a szenátusi, kongresszusi és kormányzóválasztásokon is taroltak a demokraták, több republikánus fellegvár is kékké változott. A választók az elhibázott iráni háború, a vámháború, az elszabaduló infláció, az Epstein-ügy és számos választási ígéret megszegése miatt büntették a Republikánus Pártot és az elnököt, Donald Trumpot; bár a vezető többször is elmondta, hogy az eredményeket nem érzi saját kudarcának. Az amerikai elnöknek utolsó két évét a törvényhozás ellenszelében kell végig küzdenie. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a konténeriskolának Gyömrőn, 600 gyerek és szülő lélegezhet fel: a 24 tantermes új sulira közel 11 milliárdot szánnak

Vége a konténeriskolának Gyömrőn, 600 gyerek és szülő lélegezhet fel: a 24 tantermes új sulira közel 11 milliárdot szánnak

Évek óta húzódik a gyömrői Fekete István Általános Iskola újjáépítésének ügye, miközben több száz diáknak kellett ideiglenes konténertantermekben folytatnia a tanulmányait.

BBC
Business Sport Travel Science
Bomb threats reported against multiple flights across Europe for second time this week

Bomb threats reported against multiple flights across Europe for second time this week

More than 10 flights have reportedly been affected on Thursday, following similar disruption on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 12:41
Új tankerületi vezetők – Óbuda polgármestere szeretné látni, milyen szakmai szempontok alapján döntöttek
2026. november 5. 12:28
Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora
×
×