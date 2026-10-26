Megduplázta hallgatottságát szeptemberben az InfoRádió

Október 2-án ünnepelte fennállásának 26. évfordulóját az InfoRádió, és a legfrissebb mérések szerint a hallgatók nemcsak kitartanak Magyarország hírrádiója mellett, hanem sokan csak most hangoltak át a 88,1 MHz-es frekvenciára. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legfrissebb hallgatottsági kutatása szerint – amelyet a Kantar Hoffmann és az M-Meter végzett – szeptemberben az InfoRádiót hetente átlagosan 118 ezren hallgatták.

A változás mértékét mutatja, hogy ez az adat fél évvel ezelőtt még 57 ezer fő volt, majd a közmédia júliusi leállása után egyre többen választották tájékozódási pontként az InfoRádiót, így augusztusban már csaknem 100 ezren hallgatták heti átlagban a hírrádiót, s noha közben újraindította a rádiós hírszolgáltatását a közmédia, az InfoRádió tovább tudta növelni a hallgatottságát, és szeptemberben a hivatalos mérés szerint heti átlagban 118 ezren hallgatták a rádió 24 órás hírszolgáltatását.

Az InfoRádió hallgatói jellemzően az üzleti és politikai döntéshozók, véleményformálók. A friss adatok szerint a hallgatók 82 százaléka 40 év feletti, 76 százalékuk legalább érettségivel rendelkezik, csaknem ugyanilyen arányt képviselnek köztük az úgynevezett főbevásárlók. A kutatás alapján az InfoRádió hallgatóinak a kétharmada AB státuszú: kedvező vagyoni helyzetű, felsőfokú végzettségű, magas beosztású vezetők, felsővezetők, illetve középvezetők, más vezető beosztásúak, magasan képzett szakemberek hallgatják többségében az adást. A hallgatók korcsoport szerint túlnyomó részt 25-59 év közöttiek, 67 százalékuk férfi, 33 százalékuk nő.

A fővárosban és közvetlen körzetében elérhető 88,1 MHz-es frekvencián sugárzott adást 86 százalékban Budapesten vagy Pest megyében élők hallgatják, de jelentős a hallgatottsága a rádió online adásának is, amely az elmúlt hónapokban szintén látványosan emelkedett. Szeptemberben csaknem százezren követték az InfoRádió élő adását valamilyen internetes platformon, összesen több mint 15,6 millió percet töltöttek a 24 órás műsorfolyam hallgatásával.

Az InfoRádió készítői továbbra is arra törekednek, hogy a pontosság, a pártatlanság, a kiegyensúlyozottság, a hitelesség, a szakszerűség figyelembevételével gyors és alapos tájékoztatást nyújtsanak a megszokott, magas színvonalon. A friss hallgatottsági adatok azt jelzik, hogy erre a szolgáltatásra a hírfogyasztók körében is nő az igény.