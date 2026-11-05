Újabb riadó és futópálya-lezárás a varsói repülőtéren

A Varsóból Párizsba tartó járatnak csütörtök reggel 7 óra 20 perckor kellett volna felszállnia. A repülőgép azonban már a kifutópálya felé gurult, amikor a pilóta hirtelen megszakította a manővert. A gépet egy kijelölt biztonsági parkolóhelyre irányították, és megkezdték az utasok evakuálását, akiket autóbuszokkal szállítottak vissza a terminálra.

Piotr Rudzki, a Lengyel Repülőtereket is üzemeltető vállalat kommunikációs irodájának szóvivője elmondta, hogy a bejelentés kézhezvétele után haladéktalanul életbe léptették a szokásos biztonsági eljárásokat. Később, délelőtt 10 óra 40 perckor megerősítette: a szolgálatok befejezték a munkát, semmilyen veszélyt nem találtak, így a repülőtér ismét teljesen zavartalanul működik. A vizsgálat ideje alatt a légi forgalom ideiglenesen az egyetlen működő kifutópályán zajlott.

Krzysztof Moczulski, a LOT légitársaság szóvivője megerősítette, hogy az alapos átvizsgálás során sem a repülőgépen, sem a poggyászok között nem találtak semmilyen veszélyes tárgyat vagy rakományt. Miután egy csererepülőgéppel biztosították a feltételeket, a járat végül folytathatta útját Párizsba.

Az eset nem egyedi a héten. Két napja több hasonló bombariadó is megzavarta az európai légi közlekedést, közvetlenül érintve a lengyelországi járatokat is.

November 3-án, kedden a Londonból Varsóba tartó, a Heathrow repülőtérről felszálló gépet a modlini repülőtérre irányították át, miután egy feltételezett robbanószerkezetről érkezett bejelentés. Jacek Kowalski, a Varsó-Modlin repülőtér igazgatója elmondta, hogy a gép biztonságos leszállása után ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat. Ezzel párhuzamosan egy Koppenhágából Varsóba tartó repülőgépet a Chopin repülőtéren már közvetlenül leszállás után ellenőriztek a biztonsági erők.

A hatóságok adatai szerint a mostani és a keddi riadók során sem igazolódott be, hogy valós veszély állt volna fenn, a szolgálatok azonban minden egyes jelzést a legszigorúbb protokoll szerint kezelnek.