ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.32
usd:
324.72
bux:
144484.17
2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images

Újabb riadó és futópálya-lezárás a varsói repülőtéren

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Ismét biztonsági riadó bénította meg a varsói Chopin repülőteret. Csütörtök reggel a LOT lengyel légitársaság Párizsba tartó járatának fedélzetén lévő potenciálisan veszélyes tárgy miatt lezárták az egyik futópályát. Végül a hatóságok nem találtak semmi gyanúsat, de az eset ismét rávilágított a közelmúltban megnövekedett európai légi közlekedési fenyegetésekre.

A Varsóból Párizsba tartó járatnak csütörtök reggel 7 óra 20 perckor kellett volna felszállnia. A repülőgép azonban már a kifutópálya felé gurult, amikor a pilóta hirtelen megszakította a manővert. A gépet egy kijelölt biztonsági parkolóhelyre irányították, és megkezdték az utasok evakuálását, akiket autóbuszokkal szállítottak vissza a terminálra.

Piotr Rudzki, a Lengyel Repülőtereket is üzemeltető vállalat kommunikációs irodájának szóvivője elmondta, hogy a bejelentés kézhezvétele után haladéktalanul életbe léptették a szokásos biztonsági eljárásokat. Később, délelőtt 10 óra 40 perckor megerősítette: a szolgálatok befejezték a munkát, semmilyen veszélyt nem találtak, így a repülőtér ismét teljesen zavartalanul működik. A vizsgálat ideje alatt a légi forgalom ideiglenesen az egyetlen működő kifutópályán zajlott.

Krzysztof Moczulski, a LOT légitársaság szóvivője megerősítette, hogy az alapos átvizsgálás során sem a repülőgépen, sem a poggyászok között nem találtak semmilyen veszélyes tárgyat vagy rakományt. Miután egy csererepülőgéppel biztosították a feltételeket, a járat végül folytathatta útját Párizsba.

Az eset nem egyedi a héten. Két napja több hasonló bombariadó is megzavarta az európai légi közlekedést, közvetlenül érintve a lengyelországi járatokat is.

November 3-án, kedden a Londonból Varsóba tartó, a Heathrow repülőtérről felszálló gépet a modlini repülőtérre irányították át, miután egy feltételezett robbanószerkezetről érkezett bejelentés. Jacek Kowalski, a Varsó-Modlin repülőtér igazgatója elmondta, hogy a gép biztonságos leszállása után ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat. Ezzel párhuzamosan egy Koppenhágából Varsóba tartó repülőgépet a Chopin repülőtéren már közvetlenül leszállás után ellenőriztek a biztonsági erők.

A hatóságok adatai szerint a mostani és a keddi riadók során sem igazolódott be, hogy valós veszély állt volna fenn, a szolgálatok azonban minden egyes jelzést a legszigorúbb protokoll szerint kezelnek.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Újabb riadó és futópálya-lezárás a varsói repülőtéren

lengyelország

repülőtér

varsó

lezárás

riadó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után
0-2 a San Siróban!

„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után
A gólok és gólpasszok szolgáltatóit is megszólaltatta a mérkőzést közvetítő televízió, mind úgy vélekedtek, hogy összességében megérdemelt sikert aratott az Európa-liga őszi szakaszában a Ferencváros az AC Milan legendás stadionjában, a San Siróban. Kiderült, a Milan videóelemzői sem voltak képesek lekövetni, mi zajlik a meccsen, nem tudták segíteni a kispadot abban, hogyan tudna a sokszoros sztárgárda fordítani.
 

Milánóban verte 2-0-ra a Ferencváros az AC Milant

Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor

Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor

Az MDF alapítójának hírbe hozatala miatt a levéltár és a miniszterelnök is bocsánatot kért korábban.
 

Péterfalvi Attila: kártérítés járhat Lezsák Sándornak

Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

Nem elég a bocsánatkérés Lezsák Sándor családjának

Schmidt Mária: Szégyen és gyalázat, ami történt

Rétvári Bence: Magyar Péternek egyértelmű és egyszemélyi felelőssége van a történtek miatt

Hiba – 160 megfigyelt neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.06. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérengzés volt az amerikai tőzsdéken

Vérengzés volt az amerikai tőzsdéken

Komoly eladási hullám söpört végig csütörtökön a világ technológiai részvénypiacain. Az ázsiai tőzsdék után az Egyesült Államokban is meredek esés bontakozott ki, a Nasdaq több mint 5 százalékot zuhant, a félelemindex pedig több mint 50 százalékot ugrott. Eközben Európában jóval visszafogottabbak a mozgások. A befektetőket elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése és a chipgyártók kilátásai aggasztják, a hangulatot pedig a Fed felől érkező szigorúbb kamatpolitikai üzenetek is rontják. Eközben az arany és az olaj ára is emelkedik, utóbbié ismét visszatért 100 dollár fölé.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Munkaidőkeret szabályai a gyakorlatban: havi munkaidőkeret általános munkarend szerint, ezt írja elő a munka törvénykönyve

Munkaidőkeret szabályai a gyakorlatban: havi munkaidőkeret általános munkarend szerint, ezt írja elő a munka törvénykönyve

Hogyan működik a munkaidőkeret 2026-ban? Mutatjuk a szabályokat, a havi munkaidő számítását, a túlóra elszámolását és a munkabér kifizetésének feltételeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Major tech stocks plunge as US midterms add to fears of AI slowdown

Major tech stocks plunge as US midterms add to fears of AI slowdown

The market has been reacting to possible tougher scrutiny of data centre construction and the AI industry following the US midterms

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 20:00
Oroszország hivatalosan is kilépett a kínzást tiltó európai egyezményből
2026. november 5. 07:48
Recseg-ropog a szlovák kormánykoalíció
×
×