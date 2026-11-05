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Budapest, 2026. november 2.Molnárné Lezsák Anna, a Fidesz képviselõje interpellál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 2-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Nem elég a bocsánatkérés Lezsák Sándor családjának

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A fideszes országgyűlési képviselő szerint a bocsánatkérés nem helyettesítheti a felelősségre vonást az ügynökakták körül kialakult helyzet és Lezsák Sándor téves, ügynökként történő feltüntetése miatt.

Molnárné Lezsák Anna, aki Lezsák Sándor lánya, a család közleményét olvasta fel a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjével közös csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

A fideszes országgyűlési képviselő felidézte: édesapja neve az állambiztonsági hálózati személyek nyilvános adatbázisában jelent meg és ügynöki múlttal összefüggő vádak érték. Jelezte: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára bocsánatot kért, egyértelművé téve, hogy Lezsák Sándor megfigyeltként szerepel a mágnesszalagos nyilvántartásban. A levéltár bocsánatkérését tudomásul veszik, de ezzel az ügy nem zárulhat le, a bocsánatkérés nem helyettesítheti a felelősségre vonást – jelentette ki.

A politikus követelte a levéltár főigazgatójának és vezetésének azonnali lemondását, a történtek kivizsgálását és jelezte: elvárják, hogy azon sajtóorgánumok, amelyek valótlanul, ügynökként mutatták be Lezsák Sándort, megfelelő nyilvánosságot biztosítanak a helyesbítésnek.

Közölte: Lezsák Sándor bírósághoz fordul a történtek miatt, a szükséges jogi lépések előkészítése ennek érdekében megtörtént.

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Kezdőlap    Belföld    Nem elég a bocsánatkérés Lezsák Sándor családjának

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