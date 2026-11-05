Bezár egy időre a Semmelweis Egyetem Üllői úti szülészete

Az egyetem ezért arra kéri az érintetteket, hogy ebben az időszakban sürgős szülészeti ellátással kapcsolatban (vérzés, görcsök vagy magzatvíz-elfolyás) a VIII. kerületi Baross utca 27. szám alatti épületébe érkezzenek. Az érintettek a szülést megelőző vizsgálatok alkalmával személyesen is tájékoztatást kapnak majd az orvosoktól.

Tudatták: a munkálatok ebben az időszakban nem érintik a klinika más részeit, így a műtőblokkot és a betegszobákat sem, ezért az ambuláns ellátásra, illetve a tervezett császármetszésekre, valamint a nőgyógyászati műtétekre a karbantartás ideje alatt is az Üllői úti részlegen kerül sor.

A karbantartási munkákra előkészülve, a biztonságos betegellátás fenntartása miatt már november 20. és december 4. között a nőgyógyászati műtétek csökkentett kapacitással valósulnak meg az Üllői úton, az ellátás átszervezése és a betegek értesítése zökkenőmentesen megtörtént – közölte a Semmelweis Egyetem.