Ők lettek most a nemzet művészei

A nemzet művésze lett Gergely Ágnes költő, író, műfordító; Szvorák Katalin népdalénekes, előadóművész; Rakovszky Zsuzsa költő, író, műfordító; Fischer Iván karmester, zeneszerző; Bukta Imre képzőművész, Fehér László festőművész és Gyémánt László festőművész.

Az ünnepségen Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke elmondta: újabb hét kivételes alkotónak közvetítheti a nemzet háláját és köszönetét, olyan művészeknek, akik elég erősek voltak ahhoz, hogy saját utat és saját hangot válasszanak.