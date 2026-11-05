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A későbbi győztes Ugrai Panna az 50 méteres női hátúszás döntőjében az úszók kaposvári rövidpályás országos bajnokságának első napján, 2024.november 6-án.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Új királynője kél a magyar úszósportnak

Infostart / MTI

A BVSC olimpikonja szerdán 100 méter gyorson és 50 méter háton, valamint két mixváltó tagjaként diadalmaskodott, csütörtökön pedig két egyéni és egy váltószámban győzött.

Ugrai Panna a második, csütörtöki versenynapot követően már hét aranyéremnél jár a Kaposváron zajló rövidpályás úszó országos bajnokságon.

A BVSC olimpikonja szerdán 100 méter gyorson és 50 méter háton, valamint két mixváltó tagjaként diadalmaskodott, csütörtökön pedig két egyéni és egy váltószámban győzött.

Előbb 100 méter háton utasította maga mögé a mezőnyt, 48 századdal előzte meg Kokas Fannit, aki korosztályos (U17) magyar rekorddal szerezte meg az ezüstérmet. Ugrai minimális pihenőt követően az 50 méter gyors fináléjában is érdekelt volt, és nyert is. Sikereinek értékét növeli, hogy mindkét számban egyéni csúccsal győzött, háton 67, gyorson egy századot faragott eddigi legjobbjából. Végül a nők 4x100-as vegyes stafétájának tagjaként is aranyérmet nyert.

A csütörtöki dobogósok:

férfiak:

200 m pillangó:

1. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:52.76 perc

2. Kocsu Anton (UNI Győri Úszó SE) 1:54.26

3. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:54.28

100 m hát:

1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 51.63 másodperc

2. Kovács Benedek (FTC) 51.83

3. Rácz Zsombor (BVSC-Zugló) 52.15

50 m gyors:

1. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 21.57 másodperc

2. Németh Nándor (FTC) 21.71

3. Nell Olivér (Stamina TKSA) 21.72

400 m gyors:

1. Zombori Gábor (UTE) 3:42.90 p

2. Kárpáti Máté (UTE) 3:43.44

3. Nagy Nándor (Balaton ÚK Veszprém) 3:45.57

4x100 m vegyesváltó:

1. BVSC-Zugló 3:31.98 perc

2. FTC 3:34.76

3. UNI Győri Úszó SE 3:34.81

nők:

200 m pillangó:

1. Kertész Boróka (A Jövő SC) 2:08.03 perc

2. Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 2:08.21

3. Ilyés Laura (FTC) 2:10.10

100 m hát:

1. Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 58.00 másodperc

2. Kokas Fanni (A Jövő SC) 58.48

3. Szilágyi Gera (Stamina TKSA) 59.51

50 m gyors:

1. Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 24.77 másodperc

2. Molnár Flóra (Debreceni Sportiskola) 25.33

3. Rékasi Eszter (Bálinti Úszó Egyesület) 25.42

400 m gyors:

1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 4:04.94 perc

2. Zsebők Laura (Vasas SC) 4:06.72

3. Szabó Lilla (Debreceni Sportiskola) 4:07.24

4x100 m vegyesváltó:

1. BVSC-Zugló 4:03.33 perc

2. A Jövő SC 4:04.30

3. UNI Győri Úszó SE 4:05.94

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