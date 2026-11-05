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Egy, az övét markoló fegyveres rendőr vagy biztonsági őr.
Nyitókép: Pexels

Rendőrségi razziának tűnt, de csoportos rablás lett a vége

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Az elkövetők úgy hatoltak be a kiszemelt ingatlanba, hogy eljátszották, rendőrségi rajtaütés történik éppen. A valódi rendőrök még aznap kézre kerítették őket.

A Kecskeméti Járási Ügyészség csoportosan elkövetett rablás miatt vádat emelt egy nővel és két férfival szemben, akik tőrbe csalva áldozatukat, éjjel, otthonában kirabolták – írja közleményében az ügyészség.

A vád szerint a női vádlott korábban ismerte a sértettet, ennek köszönhetően tisztában volt az egyedül élő férfi életkörülményeivel. A nő és két férfi bűntársa 2025. május 24-én

éjjel bemásztak a sértett udvarába, ahol a zárt bejárati ajtón dörömbölni kezdtek, miközben azt kiabálták, hogy „rendőrség, nyissa ki!”.

Az asszony eközben az ablakot zörgette és bebocsátást kért azt hazudva, hogy meg akarják őt verni. Miután a megtévesztett házigazda beengedte, a két férfi vádlott is bent termett. Egyikük lökdösni kezdte a bentlakót és pénzt követelt. A sértett az éjjeli látogatók számbeli, fizikai erőfölénye miatt tartott attól, hogy ha nem ad pénzt, bántani fogják. Az idősebb férfi vádlott kicsavarta a mobiltelefont a sértett kezéből és azért, hogy ne tudja használni, a térdén összetörte.

Agresszív, követelőző fellépésük hatására a megtámadott férfi átadott 50 ezer forintot a nőnek.

A kecskeméti nyomozók még aznap elfogták őket. A fiatalabb férfi vádlott a letartóztatás ideje alatt váratlanul az őt kísérő büntetés-végrehajtási felügyelőre – az ügy másik sértettjére – támadt és nekilökte a falnak. Ő a dulakodás következtében nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a két férfit és a nőt csoportosan elkövetett rablás és magánlaksértés bűntettével vádolja. Emellett a fiatalabb férfinak hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt is felelnie kell. Az ügyészség mindhárom vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Rendőrségi razziának tűnt, de csoportos rablás lett a vége

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