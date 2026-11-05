Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Tavaly óta megduplázódott azok aránya, akik a digitális banki szolgáltatások mellett már valamilyen AI-megoldást is használnak – derül ki a felmérésből. A 18–69 éves, digitális banki szolgáltatásokat használók közül tízből négyen használnak valamilyen AI-szolgáltatást, nem kizárólag bankoláshoz. Ezzel párhuzamosan kedvezőbbé vált az AI megítélése is, a válaszadók kétharmada ítélte hasznosnak ezeket a megoldásokat. Nőtt a bizalom a technológia banki alkalmazása iránt is: a kutatásban részt vevők közel fele a napi banki ügyekben vagy éppen a számlacsomag-választás során elfogadná a mesterséges intelligencia javaslatát.

A Gránit Bank virtuális asszisztensének használata jól mutatja, hogyan jelenik meg ez az érdeklődés a gyakorlatban. A Gránit Guruhoz érkező kérdések közel negyede a napi számlamozgásokhoz kapcsolódik: a legtöbben arra kíváncsiak, mikor és mire költötték el a pénzüket. Ezt a Guru akár egy konkrét üzletre vonatkozóan is meg tudja mondani. Sokan érdeklődnek a számlanyitási és ügyfélajánlási jóváírásokról, valamint a befektetési és megtakarítási lehetőségekről is. Az ezekre adott gyors és könnyen áttekinthető válaszok időt takaríthatnak meg, és megkönnyíthetik a döntést is.

„Az ügyfelek egyre nyitottabbak az AI használatára: fontos számukra, hogy bármikor gyors, személyre szabott választ kapjanak pénzügyi kérdéseikre, és egyes támogatott műveleteket is elvégezhessenek a virtuális asszisztens segítségével. Ez a Gránit Banknál már most elérhető. A következő lépés, hogy a tájékozódást közvetlenül ügyintézés követhesse: az asszisztens az ügyfél kérésére és engedélyével további műveletekben is segíthet majd, így a hétköznapi bankolás mind nagyobb része válhat egyszerű párbeszéddé” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A párbeszédre épülő ügyintézés a digitális bankolást is megkönnyítheti: elegendő saját szavakkal megfogalmazni a kérdést vagy a kérést, anélkül, hogy tudni kellene, melyik funkció hol található az alkalmazásban. Ez azok számára is közelebb hozhatja a digitális pénzügyi szolgáltatásokat, akik eddig kevésbé magabiztosan használták őket. A virtuális asszisztensek így a kényelmesebb ügyintézés mellett a digitális bankolás még szélesebb körű elterjedését is segíthetik.

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