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Szoboszlai Dominik (b) és Kerkez Milos a labdarúgó UEFA Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Georgia mérkőzés után a Puskás Arénában 2026. október 2-án. A magyar válogatott 1-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A PSG sztárja nélkül készülnek a grúzok Szoboszlaiék ellen

Infostart / MTI

Kijelölte 25 fős keretét Michael O'Neill, az északír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, és a grúz válogatott keretét Ramaz Svanadze szövetségi kapitány a magyarok elleni novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

A grúzok 26 játékossal készülnek az utolsó két B divíziós meccsre, közülük a kapus Nodar Kalicsava, a védő Giorgi Maiszuradze és a középpályás Giorgi Moisztrapisvili először kapott válogatott meghívót. A csapat legnagyobb sztárja, a Paris Saint-Germainnel Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia sérülés miatt nem állhat a válogatott rendelkezésére.

A kieső helyen álló grúzok jövő szombaton a magyarokat fogadják Tbilisziben, majd három nappal később az ukránok vendégei lesznek Kassán.

Az északír keretben két újonc, Eoin Kenny, a Portsmouth támadója és Dermot Mee, a Manchester United kapusa is szerepel. Sérülés miatt két hátvédre, Daniel Ballardra (Sunderland) és Eoin Toalra (Bolton Wanderers), illetve a középpályás Jamie McDonnellre (Oxford United) nem számíthat a kapitány.

Az északír válogatott két fordulóval a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseinek vége előtt nyolc ponttal áll a B liga 2. csoportjának élén, egy ponttal megelőzve a magyar csapatot. Michael O'Neill együttese jövő héten szombaton Belfastban az ukránokat fogadja, három nappal később pedig Budapesten lép pályára.

A grúz válogatott kerete:

kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool)

hátvédek: Irakli Azarov (Sahtar Donyeck), Lasa Dvali (CSZKA 1948), Iva Gelasvili (CFR Cluj), Szaba Goglicsidze (Monza), Otar Kakabadze (MKS Cracovia), Luka Locsosvili (1. FC Köln), Szaba Szazonov (Getafe), Jemal Tabidze (Kayserispor), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir)

középpályások: Szandro Altunasvili (Dinamo Batumi), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano), Giorgi Csakvetadze (Udinese), Irakli Egoiani (Excelsior), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Anzor Mekvabishili (Chicago Fire), Giorgi Moisztrapisvili (Spartak Trnava)

támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne), Giorgi Gagua (DAC), Giorgi Guliasvili (Racing Santander), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Mikautadze (Villarreal), Budu Zivzivadze (Heidenheim)

Az északír kerete:

kapusok: Pierce Charles (Queens Park Rangers), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Dermot Mee (Manchester United)

hátvédek: Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Ciaron Brown (Oxford United), Terry Devlin (Portsmouth), Michael Forbes (Dundee United), Trai Hume (Sunderland), Ruairi McConville (Norwich City), Paddy McNair (Hull City), Brodie Spencer (Oxford United)

középpályások: Shea Charles (Fulham), Justin Devenny (Stoke City), Ethan Galbraith (Stoke City), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Jordan Thompson (Preston North End)

támadók: Jamie Donley (Luton Town), Braiden Graham (Everton), Eoin Kenny (Portsmouth), Josh Magennis (Stevenage), Callum Marshall (Luton Town), Ceadach O’Neill (Arsenal)

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Kezdőlap    Sport    A PSG sztárja nélkül készülnek a grúzok Szoboszlaiék ellen

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