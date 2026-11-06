A férfiak tesztoszteronszintjére is hatással lehet, mi kerül a tányérjukra

A finn kutatók összefüggést találtak a férfiak fehérjebevitele és tesztoszteronszintje között: egy friss vizsgálat szerint az állati eredetű fehérjék nagyobb arányú fogyasztása alacsonyabb, míg a növényi fehérjéké magasabb hormonszinttel társult.

A Kelet-finnországi Egyetem kutatásában 2546, 42 és 60 év közötti férfi étrendjét és hormonháztartását vizsgálták. Különösen a tejtermékekből, ezen belül az erjesztett tejtermékekből származó fehérjék esetében mutatkozott negatív összefüggés, míg a zöldségek, hüvelyesek, diófélék és magvak fogyasztása magasabb tesztoszteronszinttel járt együtt.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a különbségek csekélyek voltak, és a vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot. Az összefüggés hátterében az étrend zsírsavösszetétele, a gyulladásos folyamatok és az inzulinszabályozás is szerepet játszhat, de a pontos magyarázat egyelőre nem ismert – idézi a Daily Mail cikkét az Origo.