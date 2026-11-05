Ügynökakták: a legrosszabb forgatókönyv kezd megvalósulni a szociológus szerint

Szabó Andrea véleménye szerint az ugyanilyen módon nyilvánosságra hozott adatoknak a rendszerváltás lezárásaképpen lenne értelme és teljesen jogos is lenne. Az első szabadon választott kormány, az Antall-kormány feladata lett volna ezt a vitát lefolytatni, hiszen ők kapták meg a társadalomtól azt a legitimációt és felhatalmazást, hogy a rendszerváltás folyamatát levezényeljék, és hogy szembenézzünk a múltunkkal – fogalmazott.

A szociológus sajnálatosnak nevezte, hogy ez a szembenézés mindig elmaradt. Ugyanígy történt a holokauszttal, Trianonnal, a fehérterrorral vagy a Tanácsköztársasággal kapcsolatosan is – jegyezte meg.

Szabó Andrea felidézte, hogy egyes közép-európai országokban sokkal korábban megtörtént az akták nyilvánosságra hozatala, ám sehol sincs teljes nyitottság. Úgy vélte, az a legrosszabb forgatókönyv, ami szerdán elkezdődött hazánkban, hogy „embereket valamiért, valamilyen szempont szerint kitesznek az asztalra, rájuk mutatnak és bűnbakokat képeznek belőlük”. A cseh példát említve hozzátette: ez az időszak néhány hétig tart, majd lecseng. Ha az ország jól kezeli a helyzetet, a figyelem a bűnösök kereséséről fokozatosan arra terelődhet, hogy valójában mi történt.

Szabó Andrea kiemelte: az, hogy valakinek van egy hatos kartonja, még nem jelenti, hogy bármit is tett és bűnös. A karton megléte azt jelenti, hogy kísérlet történt a beszervezésre, de az lehetett eredménytelen is – fűzte hozzá.

A szociológus rámutatott a média és a politika hatalmas felelősségére a történetek megismerésében. Elmondta: a cseh példa alapján a társadalom azt a narratívát jegyzi meg, amely az első időszakból ered.

„Ha a bűnbakkereső narratíva rögzül a magyar társadalomban, annak nagyon negatív következményei vannak” – emelte ki.

A szociológus azt mondta, a legfontosabb, hogy sokat kell beszélni az eseményekről, lehetőség szerint a következő napokban. Szabó Andrea szerint akár az Országgyűlés is tarthatna vitanapot erről, amely segíthetné a folyamat megismertetését. Hozzátette, az összes szocialista ország példáját elolvasva nem talált ennél jobb módszert.