V4 – Ezúttal az államfők ültek össze

Baka András utalva arra, hogy a találkozó szerdán kulturális programmal kezdődött, a visegrádi együttműködés számára fontos tanulságnak nevezte, hogy az összhang nem feltétlenül az egyformaságból, hanem az egymásra való figyelésből születik.

Ezen országokat szoros történelmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok fűzik össze, földrajzi helyzetükből és közös történelmi tapasztalataikból következően számos kérdésben hasonló kihívásokkal szembesülnek, még akkor is, ha egyes kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek - fogalmazott. Rámutatott, a visegrádi együttműködés értéke éppen abban rejlik, hogy lehetőséget teremt a rendszeres párbeszédre, egymás szempontjainak megértésére és a közös érdekek érvényesítésére.

Megjegyezte, ez az első visegrádi csúcstalálkozó, amelyen Magyarország köztársasági elnökeként hazáját képviselheti. Erre olyan időszakban kerül sor, amikor gyakorlati együttműködésük ismét nagyobb lendületet kaphat és közös európai uniós ügyekben is erőteljesebben érvényesíthetik egybeeső érdekeiket.

Baka András gratulált szlovák partnerének az ambiciózus elnökségi programhoz, a számos közös kezdeményezéshez és a rendszeres szakpolitikai egyeztetésekhez, amelyek kézzelfogható tartalommal töltik meg együttműködésüket. A visegrádi együttműködés értékét azonban nemcsak a politikai egyeztetések adják, hanem azok az emberi, tudományos és kulturális kapcsolatok is, amelyek országaikat összekötik - jelezte. Úgy vélte, a több mint negyedszázada működő Nemzetközi Visegrádi Alap jó példája annak, hogyan válhat a regionális együttműködés a polgáraik mindennapi életében is érezhető valósággá.

A köztársasági elnök kitért rá, hogy a jelenlegi európai biztonsági helyzet különösen nagy felelősséget ró mindannyiunkra. Az egymással összefüggő politikai, gazdasági és biztonsági kihívások nem csak országaik, hanem egész Európa stabilitását és alkalmazkodóképességét is próbálta teszik – tette hozzá.

Szavai szerint ebben a törékeny helyzetben különösen fontos, hogy szomszédos és egymással szorosan együttműködő országokként nyíltan beszéljenek az őket érintő kérdésekről, és keressék a közös érdekeiket szolgáló megoldásokat.

Felidézte, Trencsénben tárgyaltak az Európai Unió bővítéséről, Ukrajnának a háború következtében kialakult nehéz helyzetéről, valamint országaik energiabiztonságáról. Őszinte eszmecserét folytattak a legfontosabb európai és nemzetközi kérdésekről is. Azt tapasztalta, hogy számos meghatározó jelentőségű ügyben közösek az érdekeik és az álláspontjaik, ahol pedig eltérően látják a helyzetet, ott is fontosnak tartják a párbeszéd fenntartását.

A köztársasági elnök közölte: az Európai Unió további bővítése a csoportot alkotó négy állam (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) érdeke.

A bővítés stratégiai befektetés Európa békéjébe, biztonságába, stabilitásába, valamint jólétébe, ugyanakkor alapvető fontosságú, hogy ez a folyamat érdemeken alapuljon, és valamennyi tagjelölt ország esetében következetesen, azonos elvek és feltételek mentén történjen – tette hozzá. Megjegyezte, ez egyaránt szolgálja a tagjelölt országok és az EU hosszú távú érdekeit.

Baka András szólt arról is, hogy Magyarország számára a kárpátaljai közösség jogainak biztosítása alapvető jelentőségű kérdés. Hozzátette: fontosnak tartja azokat a lépéseket, amelyek hozzájárulhatnak a kisebbségi jogok érvényesítéséhez, a Magyarország és Ukrajna közötti bizalom helyreállításához.

Az államfő rámutatott, a V4 országainak szembe kell nézniük az energiaellátást érintő külső kockázatokkal és azok gazdasági, társadalmi következményeivel. Közös érdekük az ellátás biztonsága, megfizethető energia biztosítása és gazdaságaik versenyképességének megőrzése, amelyhez nélkülözhetetlen a kormányok közötti gyakorlati együttműködés és közös érdekeik következetes képviselete az európai döntéshozatalban – fejtette ki.

Hangsúlyozta, a találkozó megerősítette abban, hogy a visegrádi együttműködésnek továbbra is fontos szerepe van a régió és Európa életében, nem szükséges minden kérdésben egyformán gondolkodni ahhoz, hogy felismerjék közös érdekeiket és együtt keressék a megoldásokat. A véleménykülönbségek természetesek, a párbeszéd és az együttműködés azonban közös felelősségük – mondta Baka András.