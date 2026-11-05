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Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere beszédet mond az új MOL Bubi gyűjtőállomás átadóján a Szentlélek téren 2023. március 31-én. Újabb hét gyűjtőállomással bővült a Mol Bubi közbringarendszer hálózata Budapest III. kerületében.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Új tankerületi vezetők – Óbuda polgármestere szeretné látni, milyen szakmai szempontok alapján döntöttek

Infostart / InfoRádió

A tankerületi vezetők 92 százalékát lecseréli az oktatási kormányzat. Óbuda polgármestere szerint nem egyértelmű, milyen szempontok alapján választották ki az új igazgatókat. Kiss László az InfoRádióban beszélt a témáról.

Az oktatási kormányzat 60 tankerületi központból 55 élére új vezetőt nevezett ki, további 5 tankerület esetében pedig új pályázatot ír ki. A területért felelős miniszter szerint az átalakítás célja, hogy a tankerületek működésében a szakmaiság, az együttműködés és a kölcsönös bizalom kerüljön előtérbe. A tárca közlése szerint a vezetői pályázatokra 567 jelentkezés érkezett, amelyek közül 424 felelt meg a feltételeknek.

Lannert Judit miniszter korábban a Kossuth Rádióban azt mondta, a tankerületi központoknak koordináló szerepet szán, az oktatási kormányzat és a vezetők véleményét is kikéri a rendszer átalakításához.

„Szeretnék elindulni az önkormányzatiság fele már annyiban is, hogy a tankerületi tanácsokban az önkormányzatok képviselőit is meghívnánk és kitalálnánk a tankerületi tanácsnak egy erőteljesebb szerepét” – mondta Lannert Judit.

Óbuda polgármestere szerint azonban nem átlátható, hogy végül pontosan milyen szempontok alapján születtek meg a döntések. Ezért adatigényléssel fordult az Oktatási Minisztériumhoz a tankerületi vezetők kinevezésével kapcsolatban. Kiss László az InfoRádióban azt mondta: nem egyértelmű az sem, hogy a döntések előkészítésében kik vettek részt és mennyiben vették figyelembe az önkormányzatok véleményét.

„Amit én remélek, az az, hogy ebbe a folyamatba bevontak embereket, hogy nem igaz az, hogy nem volt szóbeli meghallgatás, és meg tudják mondani a döntési szempontokat, el tudják mondani az interjúk körülményeit, és azt, hogy szakmailag kiváló jelöltek nyertek. Én ezt remélem”

– hangsúlyozta a polgármester.

Hozzátette: ez is, meg ennek az ellenkezője is kiderülhet. Valami oka csak van annak, hogy gyengébb feltételekkel lehet valaki tankerületi vezető, mint iskolaigazgató – vélekedett. Kiemelte: ebből nyilván nem következik, hogy minden tankerületi vezető gyengébb szakmai kompetenciákkal rendelkezik, mint egy iskolaigazgató, de az következik, hogy a pályázat az erre lehetőséget ad. „Ezért kérdeztem meg, hogy például rendelkezik-e szakvizsgával valamennyi tankerületi vezető, ami az iskolák igazgatóinak követelmény, de nem volt pályázati feltétel.”

Kiss László hangsúlyozta, hogy nem azt kifogásolja, hogy nem az önkormányzatok által támogatott jelöltek kapták meg a pozíciókat, hanem azt szeretné látni, hogy milyen szakmai szempontok alapján választották ki az új vezetőket.

A cikk Rozgonyi Ádám összeállítása alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Új tankerületi vezetők – Óbuda polgármestere szeretné látni, milyen szakmai szempontok alapján döntöttek

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