„Visszaadom a hetes számú mezt” – Ronaldo elköszönt a portugál válogatottól

„Eljött az ideje, hogy visszaadjam a hetes számú mezt a válogatottnak, egy olyan csapatnak, amely mindannyiunké. Sosem éreztem úgy, hogy kizárólag az enyém lenne, de 23 éven át abban a megtiszteltetésben volt részem, és az a felelősség hárult rám, hogy viselhessem – mondta az Instagram-profilján közzétett videóban a 41 éves támadó. – Nem volt könnyű, mivel bizonyos döntéseket nemcsak ésszel hozunk meg, hanem a szívünkkel is. Véget ért egy utazás, amely 2003 augusztusában kezdődött, és örökre megváltoztatta az életemet.”

Az ötszörös aranylabdás 234 válogatott mérkőzésén 146 gólt szerzett, ezzel a szereplések és a találatok tekintetében is válogatott rekorder. A portugál csapattal hat világbajnokságon vett részt, kétszeres Nemzetek Ligája-győztes (2019, 2025), illetve Európa-bajnoki arany- (2016), ezüst- (2004) és bronzérmes (2012).

Visszavonulásának hírére a Portugál Labdarúgó Szövetség (FPF) közleményt adott ki, amelyben háláját és hatalmas csodálatát fejezte ki a játékosnak az országért tett szolgálataiért.

„Cristiano Ronaldo növelte Portugália ismertségét, fiatalok generációit inspirálta, akik arról álmodoznak, hogy a nyomdokaiba lépjenek. Sokunk számára ő minden idők legnagyobb játékosa!” – fogalmazott a szövetség, amelynek fegyelmi bizottsága október közepén harmincnapos eltiltással büntette Ronaldót, miután nézeteltérésbe keveredett Jorge Jesusszal. A szövetségi kapitány ugyanis nem cserélte be a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, két nappal később pedig Ronaldo önkényesen elhagyta a válogatott edzőtáborát. Az eltiltás mellett 255 euró, vagyis 93 ezer forint megfizetésére is kötelezte az FPF.

A szaúdi al-Nasszr csatára klubszinten folytatja, mert szeretné elérni pályafutása ezredik gólját, jelenleg 985-nál tart.