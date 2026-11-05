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Nyitókép: Hegedüs Róbert

A Fradi–Milan a mai csúcsmeccs a tévében, korábban kezdődik

Infostart / InfoRádió

A Fradi nem a késő esti idősávban kezd a labdarúgó Európa-ligában a rangos ellenfél ellen, a férfi kézilabda-válogatott is pályára lép egy fontos Eb-selejtezőn – élő közvetítések ma a tévékben.

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

18.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, AC Milan-Ferencváros

Duna World

16.55: Úszás, rövidpályás országos bajnokság, Kaposvár, döntők

Sport 1

17.15: Kézilabda, férfi Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Montenegró

20.45: Labdarúgás, Konferencia-liga, alapszakasz, Getafe-Brighton

Eurosport 1

7.00 és 12.30: Sznúker, nemzetközi bajnokság, Nancsing, elődöntő

18.25 és 20.25: Terepkerékpár, superprestige-sorozat, Middlekerke, női és férfi verseny

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour-sorozat, Los Cabos

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Hírügynökségi jelentések szerint Izraelben megegyeztek az előző kormány leváltásának lépéseiről a változást akaró pártok. Az egy héttel ezelőtti választásokat követően kevés esély mutatkozott egy ilyen megoldásra, most mégis megtörtént. Az események hátteréről az InfoRádió Kovács Tamás egyetemi docenst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és Történeti Tanszékének vezetőjét kérdezte.
 

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