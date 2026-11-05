A Fradi–Milan a mai csúcsmeccs a tévében, korábban kezdődik

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
18.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, AC Milan-Ferencváros
Duna World
16.55: Úszás, rövidpályás országos bajnokság, Kaposvár, döntők
Sport 1
17.15: Kézilabda, férfi Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Montenegró
20.45: Labdarúgás, Konferencia-liga, alapszakasz, Getafe-Brighton
Eurosport 1
7.00 és 12.30: Sznúker, nemzetközi bajnokság, Nancsing, elődöntő
18.25 és 20.25: Terepkerékpár, superprestige-sorozat, Middlekerke, női és férfi verseny
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour-sorozat, Los Cabos