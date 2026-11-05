Trump „magának” követeli az összes alaszkai szavazatot

Trump Truth Social oldalán közzétett bejegyzése szerint ezzel a republikánus jelölt „könnyen nyer", és a választás el van döntve. Az elnök szerint „nincs más igazságos megoldás".

Az Alaszka szövetségi állam szenátori helyéért folytatott versenyben a Demokrata Párt jelöltje, Mary Peltola vezet, de csak kevés szavazattal – az AP amerikai hírügynökség szerint mindössze 0,3 százalékponttal – marad el mögötte Dan S. Sullivan, az állam eddigi, republikánus párti szenátora. A szavazólapon szerepelt még egy Dan J. Sullivan nevű jelölt is, akit Trump szerint csak azzal a céllal indítottak, hogy összezavarják a republikánus szavazókat. Dan J. Sullivanre a voksok 1,7 százalékát adták le.

Alaszkában a szavazatszámlálás még napokig tarthat.

Az igazságügy-minisztérium október végén beadványban felkérte az alaszkai szövetségi bíróságot, hogy a demokrata párti jelölt győzelme esetén tagadja meg a novemberi szenátusi választás eredményének automatikus hitelesítését az államban. A tárca szerint Daniel J. Sullivan csak azért indul a választáson, hogy hasonló nevével megtévessze Dan S. Sullivan szenátor támogatóit, és a voksaikat megszerezve a demokrata párti jelölt győzelmét segítse elő.