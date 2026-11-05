Vidnyánszky Attila: megpróbáltak távozásra bírni

„Minden nap úgy megyek be, hogy lehet, hogy az az utolsó napom” – mondta az Origónak adott interjúban Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója.

Elmondása szerint a második etapja is véget ért a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium átfogó vizsgálatának az intézményben, de visszajelzést még nem kapott. Sem Tarr Zoltán miniszterrel, sem Nagy Ervin államtitkárral nem beszélt személyesen, pedig kereste őket többször is.

A vezérigazgató azt mondta, hogy a Nemzeti Színháznak, mint stratégiai intézménynek járó 350 millió forintot nem utalta még el a fenntartó minisztérium és Vidnyánszky Attila szerint hasonló helyzetben van a többi stratégiai intézmény is. „A Nemzeti Kulturális Alaptól megítélt plusz 100 millió forint támogatást is visszatartották, így összesen 450 millióval van kevesebb forrásunk – panaszolta az igazgató. Emiatt kénytelen voltak a repertoáron és a bemutatókon is változtatni.

Vidnyánszky Attila arra a kérdésre, hogy kitöltheti-e a 2028 nyaráig szóló mandátumát nem tudott pontos választ adni, de bizonytalan helyzetét megerősítette.

„Alföldi Robert három évig volt igazgatója a Nemzetinek úgy, hogy a Fidesz-KDNP 2010 óta vezette már az országot. Én természetesnek venném azt, hogy végigcsinálhatom a megmaradt éveket” – hangsúlyozta.

Állítása szerint volt már kísérlete a fenntartónak arra, hogy közös megegyezéssel leváltsák az elbocsátási összegért cserébe, de azt nem fogadta el.

Vidnyánszky Attila a nézőszámra vonatkozó kritikákat cáfolta, elmondása szerint az előadások többsége telt házas, amit már fényképekkel is rögzítenek. Úgy értékelt, hogy világszínvonalú modellt működtetnek a befogadással, a táj előadásokkal, a nemzetközi projektekkel, a diákokkal való kapcsolattal.

„Fél éve keresik a fogást rajtam. Én tudom, hogy tisztességesen dolgoztunk. Tudom, hogy egy forintot nem raktunk se jobbra, se balra. Mindent belepakoltunk. Én tudom, hogy mit hoztunk létre az elmúlt 16 évben” – jelentette ki a Nemzeti Színház igazgatója.

Pozitívumként értékelte, hogy a kormány megtartotta a Déryné és a Lázár Ervin programot. „Félmilliónál több gyereket érintenek a programok. A 2010-es évek elején a gyerekeinknek majd 60 százaléka úgy fejezte be az általános iskolát, hogy nem volt színházban, nem találkozott komoly zenével, népzenével, ezt sikerült megváltoztatni” – jegyezte meg a Kossuth-díjas direktor.