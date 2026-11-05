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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Lendvay utcai székházánál tartott sajtótájékoztató elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Az ügyészség áthelyezte Havasi Bertalan feljelentését

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A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) tette át a Havasi Bertalan ügyében tett feljelentést, miután megállapították, hogy az érintettek magatartása bizonyítottság esetén felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját.

Az ügyészség szerint jelenleg nincs olyan, mentelmi joggal rendelkező személy, akivel szemben nyomozó ügyészségi eljárásnak lenne helye – írja az Index.

Az ügyészség határozata szerint a feljelentésben leírtak bizonyítottság esetén a hivatali visszaélés bűntettének gyanúját vethetik fel, az ügyben azonban nem az ügyészség, hanem a rendőrség rendelkezik hatáskörrel.

Havasi Bertalan közleményében azt írta, hogy az ügyészség azért tette át a feljelentést a BRFK-hoz, mert az érintettek között nincs mentelmi joggal rendelkező személy. Mint fogalmazott, sem Ruff Bálint, sem Ducsay Zsuzsanna nem országgyűlési képviselő, így az ügyben a rendőrség járhat el.

A dokumentum szerint Havasi jogi képviselője, Répássy Róbert ügyvéd augusztus 21-én szintén feljelentést nyújtott be, amely augusztus 24-én érkezett meg az ügyészséghez. Ebben a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, Ducsay Zsuzsanna, valamint Ruff Bálint miniszter és Magyar Péter országgyűlési képviselő magatartását kifogásolták. A beadvány szerint Havasi 2026. júliusi illetményét nem fizették ki, ügyvédje pedig azt is jelezte, hogy az augusztusi és szeptemberi juttatásait is visszatartották.

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Kezdőlap    Belföld    Az ügyészség áthelyezte Havasi Bertalan feljelentését

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