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LENS, FRANCE - NOVEMBER 4: Comos Nico Paz reacts after scoring the third goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 match between RC Lens and Como 1907 at Stade Bollaert-Delelis on November 4, 2026 in Lens, France. (Photo by Como 1907/COMO 1907 via Getty Images)
Nyitókép: Como 1907/COMO 1907 via Getty Images

Cesc Fàbregas csapata olyat tett, amit előtte még senki

Infostart

Szerdán a Como 9–1-re verte a Bajnokok Ligájában a Lens csapatát, méghozzá Franciaországban. Cesc Fàbregas csapata bekerült egy exkluzív társaságba: az 1992-ben útjára indult Bajnokok Ligája történetében számos történelmi léptékű kiütéses győzelem született már. A legnagyobb különbségű sikerek listája azonban meglehetősen rövid: csupán maroknyi csapat volt képes arra, hogy hét vagy annál több góllal nyerjen meg egy mérkőzést.

Szerdán a Como új szereplő lett a listán. Az olasz együttes a sorozat idei alapszakaszának negyedik fordulójában 9–1-re kiütötte a francia Lens csapatát, és ezzel a Bajnokok Ligája történetének második olyan gárdájává vált, amely egyetlen mérkőzésen kilenc gólt szerzett. Az első a Bayern München volt, amely 2024 szeptemberében 9–2-re verte a Dinamo Zagrebet.

Az Opta statisztikai hálózat adatai szerint Cesc Fàbregas Comója lett az első olyan csapat a BEK és a BL közös történetében, amely idegenben szerzett kilenc gólt a Feyenoord óta – a hollandok 1971 szeptemberében, még a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) érájában győzték le 9–0-ra az Olympiakoszt.

A görög Taszosz Duvikasz vitte a prímet, aki mesterhármast szerzett. Ő a harmadik görög játékos, akinek ez sikerült a Bajnokok Ligája történetében: korábban Kosztasz Mitroglu (az Olympiakosz színeiben az Anderlecht ellen, 2013 októberében) és Vangelisz Pavlidisz (a Benfica színeiben a Barcelona ellen, 2025 januárjában) ért el hasonló bravúrt.

A legnagyobb, 8 gólos különbséggel végződött győzelmek

Három olyan mérkőzés is volt, amely nyolcgólos különbséggel zárult:

- Liverpool–Beşiktaş 8–0, 2007. november 6.

- Real Madrid–Malmö 8–0, 2015. december 8.

- Lens–Como 1–9, 2026. november 4.

A Liverpool volt az első csapat, amely nyolc gólt szerzett egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen: 2007 novemberében az Anfielden ütötte ki a Beşiktaşt. Peter Crouch kétszer talált be, Josszí Benajun pedig még nála is eredményesebb volt: ő mesterhármast jegyzett.

A Liverpool egymaga hat gólt szerzett a második félidőben – erre korábban még egyetlen csapat sem volt képes a Bajnokok Ligájában. A Lyon később, a Dinamo Zagreb elleni 2011-es 7–1-es győzelem alkalmával érte el ugyanezt az eredményt.

Nyolc évvel később Rafael Benítez – immár a Real Madrid kispadján – megismételte ezt a bravúrt: 2015 decemberében csapata 8–0-ra kiütötte a svéd Malmőt.

A mérkőzést az egyéni zsenialitás tette különlegessé: Cristiano Ronaldo négy, Karim Benzema pedig három gólt szerzett – ez a Bajnokok Ligája eddigi történetének egyetlen olyan találkozója, amelyen két játékos is mesterhármast ért el.

Ezzel Ronaldo az adott szezon csoportkörében 11 találatnál járt. A 2015–2016-os idényt végül 16 góllal zárta, a Real Madrid pedig – miután a döntőben tizenegyesekkel legyőzte az Atlético Madridot – elhódította a trófeát.

Tizennégy mérkőzés végződött hétgólos különbséggel:

- Juventus–Olympiakosz 7–0, 2003. december 10.

- Arsenal–Slavia Praha 7–0, 2007. október 23.

- Marseille–MŠK Žilina 7–0, 2010. november 3.

- Valencia–Genk 7–0, 2011. november 23.

- Bayern München–Basel 7–0, 2012. március 13.

- Sahtar Donyeck–BATE Boriszov 7–0, 2014. október 21.

- Bayern München–Sahtar Donyeck 7–0, 2015. március 11.

- Barcelona–Celtic 7–0, 2016. szeptember 13.

- Liverpool–Maribor 7–0, 2017. október 17.

- Liverpool–Szpartak Moszkva 7–0, 2017. december 6.

- Manchester City – Schalke 7–0, 2019. március 12.

- Manchester City–RB Leipzig 7–0, 2023. március 14.

- Bayern München–Dinamo Zagreb 9–2, 2024. szeptember 17.

- Paris Saint-Germain–Brest 7–0, 2025. február 19.

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