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Különböző névértékű Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) a budapesti Mammut postán 2019. november 4-én. Ezen a napon a Magyar Posta Zrt. megkezdte a MÁP Plusz értékesítését nyomtatott formában. A nyomdai állampapír hat címletben, tízezer forinttól kétmillió forintig vásárolható meg közel 2200 postai szolgáltató helyen.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Tolongás látszik a hosszú lejáratú állampapíroknál

Infostart / MTI

Az átlaghozam 10 bázisponttal, 5,42 százalékra csökkent az egy héttel korábbi aukcióhoz képest.

Erős kereslet volt a hosszabb lejáratokon az állampapír-aukción csütörtökön.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 60,0 milliárd forint értékben értékesített 5 éves lejáratú kötvényt, a meghirdetett mennyiségnél 35,0 milliárd forinttal többet, miután az elsődleges forgalmazóktól 120,6 milliárd forintnyi ajánlat érkezett.

Az átlaghozam 10 bázisponttal, 5,42 százalékra csökkent az egy héttel korábbi aukcióhoz képest.

Az 5 éves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,46 százalék volt.

Az ÁKK 15,0 milliárd forint értékben értékesített 10 éves változó kamatozású kötvényt, a meghirdetett mennyiségnek megfelelően, miután az elsődleges forgalmazók 30,5 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be.

Az ÁKK 20,0 milliárd forint értékben értékesített 12 hónapos diszkont kincstárjegyet, a meghirdetett mennyiségnek megfelelően. Az elsődleges forgalmazóktól 30,9 milliárd forintnyi ajánlat érkezett.

Az átlaghozam 2 bázisponttal 5,11 százalékra emelkedett a két héttel korábbi aukcióhoz képest.

A 12 hónapos másodpiaci referenciahozam szerdán 5,05 százalék volt.

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