Tolongás látszik a hosszú lejáratú állampapíroknál

Erős kereslet volt a hosszabb lejáratokon az állampapír-aukción csütörtökön.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 60,0 milliárd forint értékben értékesített 5 éves lejáratú kötvényt, a meghirdetett mennyiségnél 35,0 milliárd forinttal többet, miután az elsődleges forgalmazóktól 120,6 milliárd forintnyi ajánlat érkezett.
Az átlaghozam 10 bázisponttal, 5,42 százalékra csökkent az egy héttel korábbi aukcióhoz képest.
Az 5 éves másodpiaci referenciahozam szerdán 5,46 százalék volt.
Az ÁKK 15,0 milliárd forint értékben értékesített 10 éves változó kamatozású kötvényt, a meghirdetett mennyiségnek megfelelően, miután az elsődleges forgalmazók 30,5 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be.
Az ÁKK 20,0 milliárd forint értékben értékesített 12 hónapos diszkont kincstárjegyet, a meghirdetett mennyiségnek megfelelően. Az elsődleges forgalmazóktól 30,9 milliárd forintnyi ajánlat érkezett.
Az átlaghozam 2 bázisponttal 5,11 százalékra emelkedett a két héttel korábbi aukcióhoz képest.
A 12 hónapos másodpiaci referenciahozam szerdán 5,05 százalék volt.