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Belgrade, Serbia - December 27, 2021: Russian Oil Company Gazprom Neft and Nis Signs at Top of Office Building.
Nyitókép: Baloncici

Új reménysugár a Mol szerbiai felvásárlásában

Infostart

A Mol megkapta a Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala engedélyét a NIS-felvásárlás előkészítő tranzakcióinak végrehajtására.

A Mol Nyrt. és a Mol Serbia Investment Kft. megkapta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) engedélyét a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) felvásárlási folyamatával kapcsolatos előkészítő tranzakciók végrehajtására - jelentette be a Mol.

A közlemény szerint az engedély lehetővé teszi tranzakciók végrehajtását a Mol Serbia Investment Kft. számára történő orosz kibocsátású értékpapírok átruházásával, valamint bizonyos orosz kormányzati engedélyek megszerzését. Az engedély 2027. február 28-ig érvényes.

Az engedély nem jogosít fel a NIS-ben fennálló orosz tulajdonrész és kontroll elidegenítését eredményező tranzakció végrehajtására. Bármely ilyen tranzakció végrehajtásához külön engedélyre lenne szükség az OFAC-tól.

Lassan egy éve húzódik

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS-szel szemben az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

A Mol júniusban részvényesi megállapodást kötött a szerb kormánnyal a NIS jövőbeli irányításáról. A magyar vállalat akkori közlése szerint a megállapodás az ügylet sikeres lezárása esetén biztosítaná a NIS fejlesztését, a szerbiai piac ellátását és a pancsovai finomító működését. A részvényesi megállapodás aláírása önmagában nem jelentette a felvásárlás lezárását.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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Kezdőlap    Gazdaság    Új reménysugár a Mol szerbiai felvásárlásában

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