Több mint egymillió androidos készüléket hackelt meg egy kínai cég

Megszakította az együttműködést a Google egy kínai partnerével, miután kiderült, hogy a gyártó szándékosan telepített hátsó kaput 1,3 millió androidos eszközére egy botnethálózat megsegítésére.

A Google amellett, hogy megszakította a kapcsolatot a Videostrong Technology Co. céggel megtiltotta a vállalat számára, hogy a jövőben tanúsított Android-eszközöket gyártson – írja a hvg.hu.

A fertőzött eszközöket a tulajdonosok tudta nélkül használták fel rosszindulatú tevékenységekhez, például hirdetési csaláshoz, adatok ellopásához vagy a hálózati forgalom eltérítéséhez. Ráadásul a Videostrong éveken keresztül, több különböző modellbe is beépítette ezt a hátsó kaput. Ezek többsége Anddoid-alapú set-top-box volt, de akadt ezek között már karaokegép vagy digitális kijelző is.

A Google szerint a Videostrong több módon is igyekezett láthatatlanná tenni a rosszindulatú tevékenységet. A cég módosította az eszközgyártókra vonatkozó ellenőrzési folyamatát is.