Hamarosan három új nemzetközi tévécsatorna jelenik meg a magyar piacon

2027 első negyedévében három új nemzetközi csatorna jelenik meg a magyar piacon, december 1-jétől pedig a One TV Family csomagjának előfizetői külön díj nélkül nézhetik a Network4 Go tartalmait – számolt be róla az Index.

A One Magyarország és a Network4 Media Group közleménye szerint a cégek két évre szóló megállapodást kötöttek, amely kiterjed a Network4 hét saját csatornájára (TV4, Story4, Film4, Galaxy4, Max4, Arena4, Match4), a médiacsoport által képviselt négy Viasat World-csatornára (Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Epic Drama), valamint három újonnan érkező adóra vonatkozik.

A 2027 első negyedévében induló csatornák:

Moonbug: elsősorban óvodáskorúaknak szóló gyerekcsatorna, amely a közlemény szerint több mint száz országban elérhető. Magyar szinkronos, angol nyelvű és párbeszéd nélküli műsorokat is kínál.

Viasat True Crime: valós bűneseteket és nyomozásokat feldolgozó dokumentum- és realityműsorok, magyar szinkronnal.

Marquee TV: kulturális csatorna balett-, opera-, színházi, komolyzenei és táncelőadásokkal, eredeti nyelven.