ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.35
usd:
325.04
bux:
144484.17
2026. november 6. péntek Lénárd
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy magyarországi rendőrautó fényhídja.
Nyitókép: Police.hu

Autós üldözés lövöldözéssel, forgalommal szemben autópályára felhajtással

Infostart / MTI

A forgalommal szemben hajtott fel az M0-s autóútra egy rendőrök elől menekülő sofőr, majd a szalagkorlátnak ütközött – közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a rendőrök szerda este Dányon próbáltak megállítani egy autóst, akinek gépkocsija nem rendelkezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.

A sofőr azonban elhajtott, a rendőrök pedig több településen keresztül követték. Mivel a férfi a rendőri felszólítások ellenére sem állt meg, az egyik rendőr lövéseket adott le a jármű kerekeire - tették hozzá.

A fegyverhasználat során senki nem sérült meg, az autó abroncsai azonban leeresztettek.

A sofőr ennek ellenére felhajtott az M0-s autóútra, ahol a forgalommal szemben haladt, majd végül a szalagkorlátnak ütközött; a rendőrök a balesetet követően elfogták és őrizetbe vették.

Az autóban a sofőrön kívül két másik ember is utazott, őket a mentők kórházba szállították.

A folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel az ügyről további tájékoztatást nem adnak – közölték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Autós üldözés lövöldözéssel, forgalommal szemben autópályára felhajtással

rendőrség

m0-s autóút

fegyverhasználat

autós üldözés

dány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után
0-2 a San Siróban!

„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után
A gólok és gólpasszok szolgáltatóit is megszólaltatta a mérkőzést közvetítő televízió, mind úgy vélekedtek, hogy összességében megérdemelt sikert aratott az Európa-liga őszi szakaszában a Ferencváros az AC Milan legendás stadionjában, a San Siróban. Kiderült, a Milan videóelemzői sem voltak képesek lekövetni, mi zajlik a meccsen, nem tudták segíteni a kispadot abban, hogyan tudna a sokszoros sztárgárda fordítani.
 

Milánóban verte 2-0-ra a Ferencváros az AC Milant

Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor

Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor

Az MDF alapítójának hírbe hozatala miatt a levéltár és a miniszterelnök is bocsánatot kért korábban.
 

Péterfalvi Attila: kártérítés járhat Lezsák Sándornak

Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

Nem elég a bocsánatkérés Lezsák Sándor családjának

Schmidt Mária: Szégyen és gyalázat, ami történt

Rétvári Bence: Magyar Péternek egyértelmű és egyszemélyi felelőssége van a történtek miatt

Hiba – 160 megfigyelt neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.06. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat

Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat

Nehéz szavakat találni arra, amit a Mol az idei harmadik negyedévben összehozott: az olajóriás történetének legerősebb negyedévét zárta, még a 2022-es energiaválság idején látott csúcsok is felül lettek múlva, több grafikonunkat is újra kellett skálázni, hogy kiférjenek a rekord összegek. Elsősorban a soha nem látott szintre emelkedő finomítói árrések és a megugró földgázárak hozták össze ezt az eredményt, a menetelést a finomítói kapacitáskiesés és az üzemanyagárakat érintő hatósági korlátozások sem tudták megfékezni. A számok mögött viszont van néhány fontos csavar: jelentős egyszeri tételek is javították az eredményt, egyes üzletágak továbbra is komoly nehézségekkel küzdenek, az októberi adatok pedig már arra utalnak, hogy a rendkívüli piaci környezet nem feltétlenül marad fenn tartósan. Mutatjuk a brutális rekordok hátterét, és azt is, hogy mi következhet most a Molnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Munkaidőkeret szabályai a gyakorlatban: havi munkaidőkeret általános munkarend szerint, ezt írja elő a munka törvénykönyve

Munkaidőkeret szabályai a gyakorlatban: havi munkaidőkeret általános munkarend szerint, ezt írja elő a munka törvénykönyve

Hogyan működik a munkaidőkeret 2026-ban? Mutatjuk a szabályokat, a havi munkaidő számítását, a túlóra elszámolását és a munkabér kifizetésének feltételeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Global tech stocks plunge as US midterms add to AI slowdown fears

Global tech stocks plunge as US midterms add to AI slowdown fears

Investors have reacted to possible tougher scrutiny of data centre construction and the AI industry.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 23:00
Bezár egy időre a Semmelweis Egyetem Üllői úti szülészete
2026. november 5. 22:19
Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor
×
×