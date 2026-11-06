Autós üldözés lövöldözéssel, forgalommal szemben autópályára felhajtással

Azt írták, hogy a rendőrök szerda este Dányon próbáltak megállítani egy autóst, akinek gépkocsija nem rendelkezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.

A sofőr azonban elhajtott, a rendőrök pedig több településen keresztül követték. Mivel a férfi a rendőri felszólítások ellenére sem állt meg, az egyik rendőr lövéseket adott le a jármű kerekeire - tették hozzá.

A fegyverhasználat során senki nem sérült meg, az autó abroncsai azonban leeresztettek.

A sofőr ennek ellenére felhajtott az M0-s autóútra, ahol a forgalommal szemben haladt, majd végül a szalagkorlátnak ütközött; a rendőrök a balesetet követően elfogták és őrizetbe vették.

Az autóban a sofőrön kívül két másik ember is utazott, őket a mentők kórházba szállították.

A folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel az ügyről további tájékoztatást nem adnak – közölték.