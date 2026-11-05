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Nyitókép: Unsplash

Magyar segítséget kér az ukrán oktatásügy

Infostart / MTI

Az ukrán oktatási minisztérium az oktatási törvény módosításaihoz kapcsolódó végrehajtási rendeleteken dolgozik, a tervezetek elkészítését nyilvános konzultáció követi, amelybe a magyar és más nemzeti kisebbségi szervezeteket is be kívánják vonni – közölte Vszevolod Csentszov ukrán miniszterelnök-helyettes videókapcsolaton keresztül elmondott beszédében csütörtökön.

Vszevolod Csentszov az EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság (PAC) brüsszeli ülésén szólalt fel, erről Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője tájékoztatta az MTI-t.

Az EP-képviselő közleménye szerint kérdésére válaszolva Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese elmondta, a kisebbségi iskolák működésének részletszabályait meghatározó dokumentumok elfogadását követően biztosítják majd a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrásokat.

Csentszov arról is beszélt, hogy a nemzeti kisebbségek politikai képviseletének kérdésében jelenleg az Európai Bizottsággal egyeztetnek. A brüsszeli testület már megkapta az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosának szakmai észrevételeit, és várhatóan a következő hetekben továbbítja az ezek alapján elkészülő értékelését az ukrán félnek.

Az ukrán miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy a kisebbségvédelmi cselekvési tervben szereplő további kötelezettségvállalások végrehajtásának határideje 2027. Hozzátette, hogy Ukrajna a magyar kisebbséggel, a magyar kormánnyal, valamint az együttműködésben érdekelt más tagállami és kisebbségi képviselőkkel egyeztetve folytatja vállalt kötelezettségeinek teljesítését – tolmácsolta Ferenc Viktória.

A fideszes EP-képviselő elmondta, hogy az Európai Parlament és a Verhovna Rada képviselői részvételével Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának előrehaladásáról és a csatlakozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséről folytatott eszmecserén hangsúlyozta: Ukrajna európai integrációjának továbbra is érdemeken és a teljesítményen alapuló folyamatnak kell maradnia. Ennek elengedhetetlen része a nemzeti kisebbségek jogainak védelme, melyet az Európai Unióról szóló szerződés és a koppenhágai kritériumok is rögzítenek.

Kijelentette: a csatlakozási folyamat során kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzeti kisebbségek helyzetére. A valódi előrelépés mércéje pedig nem csupán a jogszabályok elfogadása, hanem azok gyakorlati végrehajtása is - hangoztatta az EP-képviselő, aki üdvözölte a 2023-ban, valamint a 2026 októberében elfogadott jogszabály-módosításokat, melyek – mint kiemelte – fontos lépést jelenthetnek a korábban biztosított jogok helyreállítása felé.

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Kezdőlap    Külföld    Magyar segítséget kér az ukrán oktatásügy

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