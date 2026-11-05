Ezúttal japán jelölt jelezte, hogy kiáll Infantino ellen

Tashima a második kihívó – a Tottenham korábbi védője, Ramon Vega után –, aki a november 18-i határidő előtt jelezte indulási szándékát. Ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy Vega rendelkezik-e a FIFA 211 tagszövetsége közül öttől származó támogatással, ami feltétele annak, hogy valaki felkerüljön a Rabatban leadandó szavazólapra.

A széles körben tisztelt Tashima számára nem okoz majd gondot a szükséges jelölések megszerzése; értesülések szerint az UEFA áldásával lépett színre. Az UEFA állt az Infantinóval szembeni ellenzék élére azt követően, hogy az elnök nyáron sikertelen kísérletet tett a FIFA kereskedelmi jogai 20 százalékos részesedésének értékesítésére.

A korábbi japán válogatott játékos számos szövetségesre talált Európában, és a múlt hónapban Tokióban, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) kongresszusán tárgyalásokat folytatott az UEFA tisztségviselőivel.

„Hálás vagyok, hogy a Japán Labdarúgó-szövetség teljes támogatásával tehetem meg ezt a bejelentést” – nyilatkozta Tasima a Sports Nippon című japán lapnak. „Nem a győzelemről vagy a vereségről van szó, hanem arról, hogy megmutassuk a világnak azt az őszinte, megalapozott és tisztességes szemléletmódot, amelyet a japán labdarúgás kialakított. A FIFA-nak most éppen ezekre az értékekre van szüksége, amelyeket mi megóvtunk. Azért döntöttem az indulás mellett, hogy közvetítsem ezt az üzenetet a világ felé.”

A bejelentés különösen érdekes fejlemény annak fényében, hogy az AFC kongresszusa azzal zárult: a szervezet elnöke, Szalman bin Ibrahim al-Khalifa sejk – jelentős pálfordulással – nyilvánosan biztosította támogatásáról Infantinót, holott korábban még az UEFA-val és a CONCACAF-fal (az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség szövetségével) összefogva próbálta megmozdítani őt a székéből.

Tasima megoszthatja az AFC szavazatait, és várhatóan Európából, valamint a CONCACAF térségéből is szerez majd voksokat – bár elképzelhető, hogy más jelöltek is feltűnnek még.

Az UEFA hónapok óta keresett olyan jelöltet, aki Infantino ellen indulhatna; elképzelhető, hogy arra a következtetésre jutottak: egy nem európai kihívónak nagyobb esélye lehet, tekintve az európai dominanciával szembeni széles körű ellenérzéseket a sportágon belül.