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Mid-adult man falling from an electric scooter on the quayside.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Az Autóklub is megszólalt a motoros rollerek használatának szabályozásáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Mobilitási és Autóklub (MMAK) azt javasolja, hogy a csak állva használható motoros mikromobilitási eszközök szabályozását a motoros rollerekre vonatkozó szabályokkal egyidejűleg vezessék be.

Magyar Péter miniszterelnök október 28-án jelentette be, hogy széleskörű szakmai egyeztetés és több százezer ember véleményének meghallgatása után a kormány úgy döntött, módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma. A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá.

Az MMAK által említett, csak állva használható motoros mikromobilitási eszközök közé tartozik például az elektromos egy- és kétkerekű, valamint az elektromos gördeszka.

Az MMAK közleményében azt írta: a szabályok kiemelten terjedjenek ki a használók életkorára, a védőfelszerelések alkalmazására, a sebességkorlátozásokra és az alkoholfogyasztás tilalmára.

A szervezet emlékeztetett, már korábban is kezdeményezte, hogy a motoros rollerek közlekedésének szabályozása mielőbb, még az új KRESZ bevezetését megelőzően megtörténjen, így az MMAK támogatja és egyetért a jelenlegi jogalkotói szándékkal.

A szervezet szerint a tervezett jogszabálymódosítás előremutató, azonban bizonyos részletei tekintetében kiegészítő javaslattal élt a jogalkotó felé. „Vitára érdemesnek” tartja azt a javaslatot, amely a bérelhető elektromos rollerek használóit mentesítené a védősisak-viselési kötelezettség alól.

A közlemény szerint a közlekedésbiztonsági szempontok azonban elsőbbséget élveznek, ezért indokolt lehet a megfelelő felkészülési időszakot követően a sisakhasználat általános bevezetése.

Az MMAK hangsúlyozta, hogy az elektromos rollerek és a mikromobilitási eszközök biztonságos integrálása a közlekedési rendszerbe csak világos, következetes, a közlekedők védelmét szem előtt tartó és ellenőrizhető szabályozással valósítható meg.

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