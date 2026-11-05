Megroppant az orosz-amerikai dízelalku? – irányt változtattak a tankerhajók

Irányt változtatott háromból két olyan tartályhajó, amely orosz üzemanyagot szállított az Egyesült Államokba, a Trump által kötött orosz-amerikai dízelalku az összeomlás szélére került – írja a Financial Times beszámolója nyomán a Portfolio.

A pénzügyi lap úgy értesült, hogy az orosz dízelt szállító Talisman, valamint a hongkongi tulajdonban lévő, de Sierra Leone-i lobogó alatt hajózó Leruo nevű tanker már nem az Egyesült Államok atlanti-óceáni partvidékét jelöli meg úti célként. Az utóbbi hajó Brazília felé vette az irányt, míg az előbbi Algéria partjainál vesztegel, utasításra várva. A tengeri fuvarozásban ez azt jelenti, hogy a rakománynak még nincs megerősített vevője vagy célkikötője. Mindkét tartályhajó szerepel az Európai Unió szankciós listáján.

A harmadik érintett hajó, a görög Eastern Mediterranean Maritime hajózási vállalat tulajdonában álló Agioi Fanendes továbbra is az Egyesült Államok felé tart, ám szintén utasításra váró jelzést sugároz. A Kpler adatelemző cég vezető elemzője, Matt Smith úgy véli, a tanker a tervek szerint a hétvégén megérkezik New York-ba. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az amerikai vásárlók a szabályozási, jogi és szankciós kockázatok miatt rendkívül óvatosak, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha végül ez a hajó is irányt váltana, és elkerülné az amerikai kikötőket.

Van egy negyedik hajó is, a szintén szankciók alatt álló és Seychelle-szigeteki vállalatok tulajdonában lévő Beast, amelyik az oroszországi Primorszk kikötőjében vette fel a rakományát, és továbbra is az Egyesült Államok keleti partvidéke felé halad.

Egyes, az amerikai sajtóban megjelent elemzések szerint a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között létrejött megállapodás valójában nem érte el a célját. Az egyezmény ugyanis nem csökkentette a gázolaj árát az Egyesült Államokban, sőt az üzemanyag kismértékben még drágult is az amerikai piacon. Az orosz dízelszállítmányokra pedig a szankcióktól való félelem miatt egyszerűen nincs vevő.