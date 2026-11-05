ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.01
usd:
323.99
bux:
147132.33
2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megroppant az orosz-amerikai dízelalku? – irányt változtattak a tankerhajók

Infostart

Egyes elemzések szerint egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között létrejött dízelpaktum, sőt, az eredeti elképzeléssel ellentétes hatást váltott ki. Így meghiúsulhattak a szállítmányozások, és az orosz üzemanyag most új vevőre vár a tengeren.

Irányt változtatott háromból két olyan tartályhajó, amely orosz üzemanyagot szállított az Egyesült Államokba, a Trump által kötött orosz-amerikai dízelalku az összeomlás szélére került – írja a Financial Times beszámolója nyomán a Portfolio.

A pénzügyi lap úgy értesült, hogy az orosz dízelt szállító Talisman, valamint a hongkongi tulajdonban lévő, de Sierra Leone-i lobogó alatt hajózó Leruo nevű tanker már nem az Egyesült Államok atlanti-óceáni partvidékét jelöli meg úti célként. Az utóbbi hajó Brazília felé vette az irányt, míg az előbbi Algéria partjainál vesztegel, utasításra várva. A tengeri fuvarozásban ez azt jelenti, hogy a rakománynak még nincs megerősített vevője vagy célkikötője. Mindkét tartályhajó szerepel az Európai Unió szankciós listáján.

A harmadik érintett hajó, a görög Eastern Mediterranean Maritime hajózási vállalat tulajdonában álló Agioi Fanendes továbbra is az Egyesült Államok felé tart, ám szintén utasításra váró jelzést sugároz. A Kpler adatelemző cég vezető elemzője, Matt Smith úgy véli, a tanker a tervek szerint a hétvégén megérkezik New York-ba. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az amerikai vásárlók a szabályozási, jogi és szankciós kockázatok miatt rendkívül óvatosak, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha végül ez a hajó is irányt váltana, és elkerülné az amerikai kikötőket.

Van egy negyedik hajó is, a szintén szankciók alatt álló és Seychelle-szigeteki vállalatok tulajdonában lévő Beast, amelyik az oroszországi Primorszk kikötőjében vette fel a rakományát, és továbbra is az Egyesült Államok keleti partvidéke felé halad.

Egyes, az amerikai sajtóban megjelent elemzések szerint a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között létrejött megállapodás valójában nem érte el a célját. Az egyezmény ugyanis nem csökkentette a gázolaj árát az Egyesült Államokban, sőt az üzemanyag kismértékben még drágult is az amerikai piacon. Az orosz dízelszállítmányokra pedig a szankcióktól való félelem miatt egyszerűen nincs vevő.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megroppant az orosz-amerikai dízelalku? – irányt változtattak a tankerhajók

oroszország

egyesült államok

donald trump

vlagyimir putyin

szankció

dízel

hajó

szállítás

alku

tanker

irány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Péterfalvi Attila: kártérítés járhat Lezsák Sándornak

Péterfalvi Attila: kártérítés járhat Lezsák Sándornak
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint az csak a minimum, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivizsgálja az ügyet, amelynek nyomán Lezsák Sándor neve tévesen szerepelt a most nyilvánosságra hozott ügynöknévsorban, de további jogkövetkezményei is lehetnek a hibának.
 

A legrosszabb forgatókönyv kezd megvalósulni a szociológus szerint

Nem elég a bocsánatkérés Lezsák Sándor családjának

Rétvári Bence: Magyar Péternek egyértelmű és egyszemélyi felelőssége van a történtek miatt

Bóka János: tegyék elérhetetlenné a nyitottaktak.hu oldalt

Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

Lezsák Sándor megfigyelt volt és nem ügynök, elnézést kér a levéltár

Gyurgyák János: sosem jelentettem senkiről, mégis mardos a lelkiismeret

Magyarics Tamás a félidős választásokról: eddig tartott a trumpizmus?

Magyarics Tamás a félidős választásokról: eddig tartott a trumpizmus?

Magyarics Tamás külpolitikai szakértő szerint bár Donald Trump Make America Great Again-politikája alapvetően sikeres volt, mégis elpártoltak tőle a latinok és a feketék, véget érhetett a „trumpi koalíció kora” – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.05. csütörtök, 18:00
Sári Zsolt
a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, Varga Mihály szerint a szükségesnél sokkal drágább volt az MNB-székház felújítása

Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, Varga Mihály szerint a szükségesnél sokkal drágább volt az MNB-székház felújítása

Nem jelent meg a parlamenti vizsgálóbizottság előtt Matolcsy György, az MNB letartóztatásban lévő egykori elnöke nem kíván nyilatkozatot tenni - derült ki a bizottság csütörtöki ülésén. A képviselők ennek ellenére felmérik a lehetőségeket, hogyan lehetne rábírni Matolcsyt, hogy személyesen jelentse ki ezt. A bizottság az ülésen személyesen hallgatja meg Varga Mihály jelenlegi MNB-elnököt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új termálkutat fúrnak a népszerű fürdőnél: közel 738 millió forintos fejlesztés indul Szengotthárdon, erre készülnek

Új termálkutat fúrnak a népszerű fürdőnél: közel 738 millió forintos fejlesztés indul Szengotthárdon, erre készülnek

Jelentős energetikai fejlesztés indul a Szentgotthárd Spa & Wellness fürdőnél: új, 750 méter mély termálkutat fúrnak, és öt hőszivattyúval korszerűsítik a fűtési rendszert.

BBC
Business Sport Travel Science
Russell Brand found guilty of one count of rape and three counts of sexual assault

Russell Brand found guilty of one count of rape and three counts of sexual assault

Brand - who faced seven charges in total - is told to expect a prison sentence "of some length". He also faces more rape allegations, it can now be reported.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 14:56
Bombafenyegetést kapott 15 európai repülőjárat csütörtök délelőtt
2026. november 5. 13:20
Magyarics Tamás a félidős választásokról: eddig tartott a trumpizmus?
×
×