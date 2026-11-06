Megtévesztette az Auchan a vásárlókat, meg is büntették érte

A vállalat elismerte a jogsértést, és lemondott a jogorvoslat lehetőségéről – írta a Versenyhatóság.

A GVH gyanúja szerint az Auchan a 2024. április 1. és 2025. február 12. közötti időszakban meghirdetett, több kuponakciója során elhallgatta azt a jelentős információt, hogy a kuponokat a fogyasztók csak további feltételek teljesítése mellett jogosultak megszerezni, illetve felhasználni.

A cég az akciókkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt többek között országos televíziós csatornákon keresztül valósította meg.

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy az Auchan három, egyenként kb. egy hónapig tartó kereskedelmi kommunikációiban meghirdetett, a vásárlások során felhasználható kuponok esetében, a kuponok megszerezhetőségét és felhasználhatóságát érintő jelentős információkat elhallgatott. Ilyen volt, hogy a kuponok csak meghatározott összegű vásárlás után jártak, továbbá a beváltáshoz aktív bizalomkártyára volt szükség. Továbbá a hiper- és szupermarketekre eltérő szabályok vonatkoztak, valamint az egyes kuponok beváltásának ideje is eltérő volt.

A GVH Versenytanácsa mindezek alapján megállapította, hogy az Auchan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amiért 68,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre. Az eljáró versenytanács a bírság kiszabás során figyelembe vette, hogy az Auchan elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról és vállalta, hogy utólagosan fejleszti a megfelelési programját.