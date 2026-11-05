Százmilliárdok úszhattak volna el, Varga Mihály elmondta, mi történt az MNB-nél

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A jegybank új vezetése célul tűzte ki a törvényes gazdálkodás helyreállítását és a visszaélések feltárását, és azonnal megkezdte a vagyonmentést, megtette a szükséges feljelentéseket a jegybanki alapítványok, az MNB-székház felújítása és az ingatlanberuházások ügyében – mondta.

Az első intézkedések között kezdeményezték a jegybanktörvény módosítását annak érdekében, hogy az MNB a jövőben ne alapíthasson alapítványokat, illetve ne végezhessen befektetési és vagyonkezelési tevékenységet – emlékeztetett Varga Mihály.

A jegybankelnök beszámolt arról is, hogy az új vezetés felülvizsgálta az alapítványok és az érdekeltségükbe tartozó társaságok működését, új kuratóriumi és vállalatvezetést nevezett ki, valamint intézkedett a működési költségek csökkentéséről és a gazdálkodás átláthatóságának helyreállításáról.