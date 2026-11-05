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Varga Mihály volt nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mûködésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. november 5-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Százmilliárdok úszhattak volna el, Varga Mihály elmondta, mi történt az MNB-nél

Infostart / MTI

Több mint 100 milliárd forintnyi veszteséget és több száz milliárd forintnyi fizetési kötelezettséget sikerült elkerülni a jegybanki alapítványoknál az új MNB-vezetés intézkedéseinek köszönhetően 2025. márciusa után – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az intézmény működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság csütörtöki budapesti ülésén.

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A jegybank új vezetése célul tűzte ki a törvényes gazdálkodás helyreállítását és a visszaélések feltárását, és azonnal megkezdte a vagyonmentést, megtette a szükséges feljelentéseket a jegybanki alapítványok, az MNB-székház felújítása és az ingatlanberuházások ügyében – mondta.

Az első intézkedések között kezdeményezték a jegybanktörvény módosítását annak érdekében, hogy az MNB a jövőben ne alapíthasson alapítványokat, illetve ne végezhessen befektetési és vagyonkezelési tevékenységet – emlékeztetett Varga Mihály.

A jegybankelnök beszámolt arról is, hogy az új vezetés felülvizsgálta az alapítványok és az érdekeltségükbe tartozó társaságok működését, új kuratóriumi és vállalatvezetést nevezett ki, valamint intézkedett a működési költségek csökkentéséről és a gazdálkodás átláthatóságának helyreállításáról.

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Kezdőlap    Belföld    Százmilliárdok úszhattak volna el, Varga Mihály elmondta, mi történt az MNB-nél

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