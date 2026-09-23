Benyújtották a „december 24. törvényt”

Megpakta az aktát Forsthoffer Ágnes házelnök arról a törvényjavaslatról, amelynek lényege, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen.

A benyújtók: Hantosi István (Tisza), Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza) és Molnár Zoltán (Tisza).

A javaslatból kiderül, hogy már idén érvényes lehet, több kormányzati megnyilvánulásból már korábban is kiviláglott a szándék, hogy már idén legyen munkaszüneti nap december 24-e.

Az indoklás szerint ez a szünnap segíti a karácsony méltó megünneplését.

A módosítás érinti a kereskedelmi törvényt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, A munka törvénykönyvét, a kényszerintézkedésekkel összefüggő szabályozást, az igazgatási törvényt, de még a pedagógus-életpályatörvényt is egyebek mellett.

A törvényterv általános indoklása ITT olvasható.