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Látogatók egy fényfüzérekkel díszített óriási karácsonyfa előtt Minszk belvárosában 2018. december 18-án.
Nyitókép: MTI/AP/Szergej Gric

Benyújtották a „december 24. törvényt”

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Egy lépésre vagyunk attól, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen.

Megpakta az aktát Forsthoffer Ágnes házelnök arról a törvényjavaslatról, amelynek lényege, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen.

A benyújtók: Hantosi István (Tisza), Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza) és Molnár Zoltán (Tisza).

A javaslatból kiderül, hogy már idén érvényes lehet, több kormányzati megnyilvánulásból már korábban is kiviláglott a szándék, hogy már idén legyen munkaszüneti nap december 24-e.

Az indoklás szerint ez a szünnap segíti a karácsony méltó megünneplését.

A módosítás érinti a kereskedelmi törvényt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, A munka törvénykönyvét, a kényszerintézkedésekkel összefüggő szabályozást, az igazgatási törvényt, de még a pedagógus-életpályatörvényt is egyebek mellett.

A törvényterv általános indoklása ITT olvasható.

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