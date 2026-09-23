A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek” – reagált utoljára Magyar Péter miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére. A kormányfő és az ügyészség üzenetváltására az ellenzéki pártok is reagáltak.

„Magyar Péter eszement tombolásba kezdett, amint kézzelfogható közelségbe került régóta húzódó lopási ügyének bírósági tárgyalása.

Magyar Péter az első miniszterelnök a világon, akit telefonlopás miatt ítélhetnek el.

Reméljük, most már végre valóban lefolyhat a büntetőeljárás, hiszen egy hétköznapi telefontolvajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok” – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke.

„Botrány és elfogadhatatlan, hogy Magyarország miniszterelnöke nyíltan gúnyolódik, vitatkozik ügyészekkel, burkoltan fenyegeti őket, és nyomást gyakorol rájuk. Szánalmas az is, ahogy Magyar Péter a saját büntetőügyét magyarázza. „Állítólag” a Dunába „beleejtett” telefonról beszél. Ezzel szemben a helyzet az, hogy az ügyészség még nagyon finom volt vele.

Erővel elvenni ugyanis egy állampolgártól a telefonját, azt többszöri kérésére nem visszaadni, majd (miután a biztonságiak a nyakánál fogva kidobták a szórakozóhelyről) a Dunába dobni, az bizony nem lopás, hanem rablás.

Az ügyészség dolga pontosan az, hogy az összes korrupt, tolvaj politikus mellett a rablókkal szemben is fellépjen. Azok ellen is emeljen vádat, akik milliárdokat loptak, és azok ellen is, akik bármit - legyen az telefon vagy éppen egy kerékpár - erőszakosan elrabolnak másoktól. A törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kell lennie. Ellenzéki és kormánypárti politikusoknak, és még a miniszterelnöknek is” – írta közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

Mindennek az előzménye, hogy

a Legfőbb Ügyészség kedden kikérte Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogát a 17 milliárdos NKA-ügyben, Soltész Miklós (KDNP) volt miniszter mentelmi jogát a 11 milliárdos Volánbusz-ügyben és több százmillió forint kenőpénz ügyében, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is egy lopási ügyben – ami egy 2024-es esetről, egy mobiltelefon állítólagos elvételéről és Dunába dobásáról szól.

Magyar Péter erre úgy reagált: „ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat” és az ellene 2024-ben indított, és már „többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”.

A Legfőbb Ügyészség kedd esti válaszközleménye szerint

„az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség;

az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek.”

Magyar Péter erre újabb üzenetében azt írta: „„Ezt valami humorista írta? Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok. Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni”. Azt is hozzátette: „Aranykonvoj ügyben mizu?

MNB alapítványok? Sikerült már kinyitni az aktákat? Gratulálok, hogy Volánbusz ügyben a 10 éves évfordulón már sikerült egyet lépni.

Rogán végrehajtós mutyijában már visszatettétek az iratokba, amiket kihúzatott?” Ezt a kommentjét egy posztban is megismételte: „A Legfőbb Ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság. Tényleg? Az aranykonvoj üggyel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok meghamisításával mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?”