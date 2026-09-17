Hamarosan Spanyolországba is beköszönt a közel zéró tolerancia

Spanyolországban hamarosan jóval kevesebb alkohol is elég lehet a büntetéshez: a kormány 0,5-ről 0,2 ezrelékre csökkentené az általános véralkoholszint-határt. A szigorítás természetesen a turistákra, így a saját vagy bérelt autóval közlekedő is vonatkozna. A javaslat egyszer már elbukott, most azonban ismét nekifutnak – írja az Auto, motor und sport híradása nyomán a hvg.hu.

A 0,2 ezrelékes határ továbbra sem jelentene zéró toleranciát, azonban már egyetlen alkoholos ital elfogyasztása is elegendő lenne a túllépéshez. Több európai országban, így Észtországban, Lengyelországban és Svédországban is ugyanez a határérték van megadva.

Külön érdekesség, hogy számos EU-országban a 0,2-es érték csak bizonyos csoportokra vonatkozik. Országtól függően ezek közé tartoznak a kezdő-, a fiatal-, vagy a hivatásos sofőrök.

A német szaklap hangsúlyozza: nincs mindenkire érvényes, biztosan beleférő mennyiség, mert a mért értéket többek között a testsúly, az étkezés és az ivás óta eltelt idő is befolyásolja.