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Nyitókép: Getty Images

Amerika: nagy változás a magyar vízumokkal

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból amerikai bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását sajtóhírek szerint.

Az Egyesült Államok a múlt héten újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból amerikai bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását, míg más országok jelentkezőire vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését – jelentette a Reuters hírügynökség kedden késő este bennfentes forrásokra hivatkozva.

Két forrás szerint a Fehér Házból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást.

Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte: átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedést célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók „nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra”.

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Kezdőlap    Külföld    Amerika: nagy változás a magyar vízumokkal

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