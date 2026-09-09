Amerika: nagy változás a magyar vízumokkal

Az Egyesült Államok a múlt héten újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból amerikai bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását, míg más országok jelentkezőire vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését – jelentette a Reuters hírügynökség kedden késő este bennfentes forrásokra hivatkozva.

Két forrás szerint a Fehér Házból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást.

Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte: átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedést célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók „nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra”.