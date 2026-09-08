Így változott a kávé, a krumpli, a vaj ára – itt vannak a friss, részletes inflációs adatok

A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9 százalékról 2,0 százalékra emelkedett és 0,1 százalékponttal nőtt a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció is 0,8-ról 0,9 százalékosra.

Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4 százalékkal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8 százalékkal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1, illetve 4,4 százalékosnál.

Nőtt

az eszpresszókávé ára 6,7,

a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,4,

a büféáruké 6,2,

a burgonyáé 5,9,

a nem előfizetéses éttermi étkezésé 5,8,

az étolajé 5,3,

a cukorka, mézé 4,1 százalékkal.

Ugyanakkor csökkent

a húskonzerv ára 27,0,

a friss hazai- és déligyümölcsé 15,6,

a vaj, vajkrémé 15,5,

a sertéshúsé 12,9,

a sajté 11,1,

a tartósított hústalan ételeké 9,3,

a száraztésztáé 8,6,

a tejé 8,1,

a bolti kávéé 8,0,

a friss zöldségé 7,5,

a cukoré 7,2 százalékkal.

A szolgáltatások a júliusinál 0,3 százalékponttal gyorsabban, 5,0 százalékkal drágultak.

Ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 13,9, a taxi 11,0, a postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 8,3, a járműjavítás, -karbantartás 8,1, a sport, múzeumi belépők 8,0, a háztartási berendezés javítása és a belföldi üdülés 7,3-7,3, a lakásjavítás, -karbantartás 7,0 százalékkal került többe mint egy éve.

Ugyancsak 0,3 százalékponttal felgyorsult a szeszes italok, dohányáruk drágulása 3,2 százalékra. Ezen belül a dohányáruk ára 4,4 százalékkal emelkedett.

A háztartási energiáért ugyanúgy, mint júliusban 4,3 százalékkal kellett kevesebbet fizetni az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a vezetékes gázért 10,9 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,5 százalékkal emelkedett mérsékeltebben a júliusi 1,8 százaléknál. Az ékszerek 25,8, a szobabútorok 2,6, a használt személygépkocsik 2,2, a konyha- és egyéb bútorok 1,0 százalékkal többe, míg a porszívógép, klíma 3,4, a televízió 2,7, a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,0, a motorkerékpárok 1,6 százalékkal kevesebbe kerültek - sorolta a KSH.

Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5 százalékkal. A margarin 2,8, a burgonya 2,4, az egyéb hús 2,0, az alkoholmentes üdítőitalok 1,1, a halkonzerv 0,8, a szalámi, szárazkolbász, sonka 0,7, az eszpresszókávé 0,6 százalékkal többe, míg a friss hazai- és déligyümölcs 3,5, a friss zöldség 3,4, a tojás 2,9, a jégkrém 1,9, a száraztészta 1,6, a sajt és a száraz hüvelyesek 1,1-1,1, a párizsi felvágott, kolbász és a bolti kávé 0,9-0,9, a tartósított hústalan ételek 0,7 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,8 százalékkal nőtt júliushoz képest, ezen belül az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 9,9, a taxi 8,0, a külföldi üdülés 2,5, a belföldi üdülés 1,6, a teherszállítás 1,0 százalékkal került többe. A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a vezetékes gázé 0,1 százalékkal csökkent, az elektromos energiáé 0,1 százalékkal nőtt, a távfűtésé pedig változatlan maradt.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,9 százalékkal növekedett, ezen belül a dohányáruké 1,5 százalékkal, a szeszes italoké 0,2 százalékkal nőtt.

A járműüzemanyagok ára 0,6 százalékkal növekedett, a ruházkodási cikkek 2,5 százalékkal kerültek kevesebbe - ismertette a KSH.