Fontos hírt közölt Orbán Anita külügyminiszter

A külügyminiszter hozzátette: az elmúlt 48 órában háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.

Orbán Anita emlékeztetett: május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli.

Az első kézzelfogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-jétől megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat – írta.

Magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel – közölte a külügyminiszer, hozzátéve: „most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal”.