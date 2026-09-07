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Orbán Anita külügyminiszter beszédet mond a Kulturális diplomáciai értekezlet megnyitóján a Külügyminisztérium konferenciatermében 2026. szeptember 3-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Fontos hírt közölt Orbán Anita külügyminiszter

Infostart / MTI

Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében – közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook-bejegyzésében.

A külügyminiszter hozzátette: az elmúlt 48 órában háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.

Orbán Anita emlékeztetett: május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli.

Az első kézzelfogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-jétől megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat – írta.

Magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel – közölte a külügyminiszer, hozzátéve: „most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal”.

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